【大行看法】梁振輝：內地兩市成交已見回升　料恒指19000點有支持

股市傳統上會有「五窮六絕七翻身」的說法，隨著美國銀行業再次出現倒閉事件，會否觸發傳統「五窮月」出現？渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，事件對港股影響輕微，但坦言市場仍在等外圍因素明朗化，當中加息周期是否完結為其中一個關鍵。又預期港股現水平將漸見支持。

近期市況受制2萬關，他指市場仍對美國加息存在憂慮，季績報告也反映內地復甦不夠全面，僅個別板塊股份做得好，影響市況氣氛，令成交偏低，故此要視乎外圍因素是否逐漸變得明朗，如美國本周加息後會否確認加息周期見頂。

梁振輝預期，恒指短期在19000點水平會有支持，加上現時內地兩市成交已重上1萬億人民幣水平，市況現階段正開始築底，宜趁這浪調整尋找投資機會。又指成交金額1000億元至1200億元的區間如果能夠突破，會是個較好的指標。

股份方面，中港市場近期以內銀內險股做得較好，惟增長股其實仍有潛力，整體科技板塊和晶片相關行業，在監管更完善後，預期會有好表現，可望下一個催化劑，

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編輯：葉志偉