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【業績｜消費股】瑞幸咖啡首季經調整純利增6.2倍　淨新開門店數1137家

股市 23:05 2023/05/01

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【業績｜消費股】瑞幸咖啡首季經調整純利增6.2倍　淨新開門店數1137家

涉嫌財務造假被退市、有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美：LKNCY）公布今年首季業績，列賬純利5.65億元（人民幣，下同），按年飈升27.5倍，相當於每股ADS收益爲1.76元。經調整純利爲6.17億元，按年增加6.22倍，經調整每股ADS收益爲1.92元。

截至周一本港晚上10時12分，瑞幸咖啡於場外交易市場（OTC Market）升2.1%，報27.2美元。

季内，瑞幸咖啡收入爲44.37億元，按年大增84.5%。淨新開門店數1137家，首季末門店總數達到9351家，較上季末增13.8%，當中，自營門店6310家，加盟門店3041家。

此外，瑞幸咖啡首季材料成本增78.5%至17.55億元。門店租賃及其他營運成本為8.92億元，增52.2%。配送費4.22億元，增70.9%，主要是由於配送訂單數量的增加。銷售及營銷費用漲84%至1.99億元。

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記者：伍鍵文

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