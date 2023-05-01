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【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局議息 蘋果公司周四盤後公布季績（附表）
隨著美國第一共和銀行（美：FRC）倒閉後最終被摩根大通（美：JPM）收購，銀行危機進一步升溫的機會消除。市場本周焦點再次放在美國經濟和聯儲局議息，聯儲局將於本港時間周四（4日）凌晨公布議息結果，料會再加息0.25厘。此外，美股仍有重磅股會公布季績，同樣值得注意。
料6月仍有逾2成機會加息
芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時市場預測聯儲局本周加息0.25厘的機率高達90.2%，為近期高位，顯示市場認為銀行業近日發生的事件無阻聯儲局加息步伐。預測6月份會再加息0.25厘的機會則為26.8%，故聯儲局會後對利率走向和經濟的看法亦會成為市場關注重點。
除聯儲局議息外，美國亦會公布多項就業數據，當中包括俗稱「小非農」的4月ADP就業變動，以及周五（5日）公布的4月非農新增職位，料4月非農新增職位會回落至18萬個，4月失業率預料會升至3.6%，較3月3.5%上升0.1個百分點。
大摩料美國加息或對股市有負面影響
美股季績方面，Uber（美：UBER）、輝瑞（美：PFE）、 AMD（美：AMD）及福特（美：F）等均會公布季度業績，當中以周四（4日）盤後放榜的蘋果公司（美︰AAPL）最為矚目。
摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，即使是在銀行業動盪和經濟衰退擔憂加劇的情況下，投資者對企業盈利勝預期感到欣慰，並預計任何經濟放緩都將是溫和的。然而聯儲局如果在這次會議傳達的信息更加強硬，可能會為股市帶來短期的負面影響，股市投資者對聯儲局將在下半年減息的希望將破滅。
他坦言，投資者對今年下半年和整個2024年美國企業實現利潤復甦的預期有些過頭。
|本周外圍重點數據業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|2/5
|3月JOLTS職位空缺
|972.5萬個
|993.1萬個
|3月工廠訂單
|1.30%
|-0.70%
|3月耐用品訂單終值
|-
|3.20%
|業績：盤前- Uber（美：UBER）、輝瑞（美：PFE）
盤後- AMD（美：AMD），福特（美：F）
|3/5
|4月ADP就業變動
|15萬
|14.5萬
|4月標普全球美國服務業PMI終值
|53.7
|53.7
|4月ISM服務指數
|51.8
|51.2
|4/5
|聯儲局公布議息結果
|首次申請失業救濟金人數
|24萬
|23萬
|連續申領失業救濟金人數
|187.3萬
|185.8萬
|3月貿易收支
|-635億美元
|-705億美元
|第一季單位勞工成本
|5.40%
|3.20%
|業績：盤前- Moderna（美：MRNA）
盤後- 蘋果（美：AAPL），Shopify（美：SHOP）
|5/5
|4月非農新增層位
|18萬
|23.6萬
|4月失業率
|3.60%
|3.50%
|4月平均時薪（按年）
|4.20%
|4.20%
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編輯：葉志偉