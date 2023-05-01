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美國兩黨議員同提出 立法禁止AI可發射核武器

環球政經 22:52 2023/05/01

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美國兩黨議員上周（26日）向國會提出獲兩黨、兩院支持的《阻止人工智能自主發射核彈法案》（Block Nuclear Launch by Autonomous Artificial Intelligence Act），該法案旨在保護核指揮和控制過程，防止未來任何政策改變允許人工智能（AI）可做出核發射決定。

有份提出立法提案的參議員Ed Markey指，需要讓人在使用致命武力做生死攸關的決定上保持控制，「尤其是對於我們最危險的武器。」眾議員Ted Lieu則認為，國會正努力應對快速的AI發展步伐，但AI的未來及其在社會中的作用仍未明朗。並強調：「在發射核武器時，AI永遠無法替代人類的判斷。」

美國國務院曾於2月發布對AI的政治宣言，表明將AI用於軍事用途上必須符合道德及國際安全原則，並呼籲各國不要讓AI在使用核彈的批准流程上作最後決定。

 

 

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記者：鄭昊彤

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