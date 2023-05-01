Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11

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微軟（美：MSFT）日前表示，目前Windows 10中最新的22H2為Windows 10的「最終版本」，為Windows 10 作業系統最後一個功能更新。
微軟於官網表示，Windows 10的所有版本，包括家庭版、專業版、企業版、教育版、教育專業版、工作站專業版和物聯網企業版，將於2025年10月14日結束服務。
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微軟的Windows服務及交付首席產品經理Jason Leznek表示，在Windows 10結束服務之前，其用家仍將繼續接收安全更新，但將不會再有相關的年度功能更新，故強烈建議用家將作業系統過渡至Windows 11。
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記者：鄭昊彤