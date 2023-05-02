【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」　稱馬斯克非Twitter合適領袖

社交平台Twitter聯合創始人、前行政總裁Jack Dorsey一直是Tesla（美：TSLA）聯合創始人、Twitter現任行政總裁馬斯克（Elon Musk）的支持者，曾多次力撐馬斯克的440億美元的Twitter收購行動，不過最近卻「改口」，表示馬斯克並非領導Twitter的合適人選。

Jack Dorsey在其有份持股的社交平台Bluesky表示，馬斯克收購Twitter後，令某些情況變壞，理應在當時撤回收購行動，支付10億美元罰款就可以了事。不過，當時馬斯克正被時任Twitter的管理層起訴，難以預料馬斯克是否僅以支付罰款，便可終止收購。

據外電報道，Jack Dorsey是Bluesky股東之一，其於2019年仍擔任Twitter行政總裁時入股。

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記者：伍鍵文