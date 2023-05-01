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【一代終結】Windows 10最後功能更新已推出　微軟：仍將獲安全更新

科技 19:12 2023/05/01

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儘管微軟（Microsoft）早於2021年推出新一代作業系統Windows 11，但微軟亦表明Windows 10用家每年均會收到「功能更新」。微軟日前表示，Windows 10 22H2將是Windows 10 作業系統最後一個功能更新。

【結束業務】微軟專注打造Surface品牌　證實停產Microsoft品牌電腦配件產品

微軟於官網發文指，目前Windows 10中最新的22H2版本，是Windows 10的「最終版本」。另外，Windows 10 的所有版本，包括家庭版、專業版、企業版、教育版、教育專業版、工作站專業版和物聯網企業版，將於2025年10月14日結束服務。

微軟的Windows服務及交付首席產品經理Jason Leznek重申，在Windows 10結束服務之前，其用家仍將繼續接收安全更新，但不會再有相關的年度功能更新，故「強烈建議」用家將作業系統過渡至Windows 11。

【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大　中國將是ChatGPT主要競爭對手

【AI爭議】Elon Musk威脅起訴Microsoft　非法使用Twitter數據訓練AI

責任編輯：殷凱怡

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