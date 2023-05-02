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【英國王室】查理斯新紀錄片 同孫仔女親密互動敍天倫

環球社會熱點 10:05 2023/05/02

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英王查理斯三世（King Charles III）將於本周六（6日）舉行加冕禮，英國廣播公司（BBC）特別製作新紀錄片《Charles R: The Making of a Monarch》。紀錄片曝光多張王室絕密照，記錄了查理斯與長孫喬治（Prince George）及長孫女夏洛特（Princess Charlotte）親密互動的溫馨畫面。

【英國王室】威廉凱特慶祝結婚12周年 發甜蜜踩單車合照 【下一頁】

紀錄片周日（4月30日）晚播出，收錄的一部分照片料攝於2016年。其中一張照片顯示，查理斯當時穿著間條西裝，與大約只有3歲、穿藍色恤衫的喬治坐在一起。查理斯用手指著前方，與手拎一杯橙汁的喬治愉快交談。

    點擊圖片放大
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另一張照片則顯示，查理斯抬起手，陪當時由大人抱著、大約只有1歲的夏洛特玩，而夏洛特和爺爺相處時也露出微笑。

【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片） 【下一頁】

BBC製作的紀錄片橫跨查理斯70多年的人生，展現查理斯早年對大自然、園藝和動物的熱愛，更收錄了他年輕時與多名王室成員互動的珍貴畫面。

其中一個鏡頭顯示，10多歲的查理斯與妹妹安妮公主（Princess Anne）等家人在溫莎堡聚會慶祝聖誕節。

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責任編輯：鄭錦玲

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