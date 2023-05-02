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【英國王室】加冕禮料帶來破百億收入 紀念品銷售或逾24億

環球社會熱點 08:35 2023/05/02

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英王查理斯（King Charles III）加冕典禮將於本周六（6日）舉行，料倫敦將迎來各地遊客。英國工廠正趕工製作各種加冕典禮紀念品，包括馬克杯及旗幟等。

英國王室提早一周發新照 祝賀查理斯加冕 【下一頁】

零售研究中心（CRR）數據顯示，預料英國人在紀念品的花費將達2.5億英鎊（約24.6億港元）。其中陶瓷、硬幣、旗幟、書籍和文具，將成暢銷商品。若再計算舉行派對、外出和旅客現金消費，整體數目或逾14億英鎊（約137.6億港元）。

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生產骨瓷產品的工廠Stoke-on-Trent總裁Pamela Harper表示，工廠已每日運作生產，情景令人感覺猶如奇跡。她認為加冕典禮絕對較王室婚禮更為重要，感覺等於進入另一個禧年，並透露工廠業務非常強勁。

哈里加冕典禮料「敬陪末座」 離王儲哥哥10行遠 【下一頁】

陶瓷品牌創辦人Emma Bridgewater表示，民眾非常傾向拋開實際政治立場，在王室活動前後支持王室。她同時透露，公司目前已售出逾價值逾100萬英鎊（約983萬港元）的紀念品。

英國馬莎（M&S） 亦指，今年有逾20萬顧客在網站上搜尋加冕典禮禮物及餅乾。食品開發部總監Kathryn Turner透露，公司預料將售出逾100萬個具收藏價值的茶葉和餅乾罐。而總部位於倫敦的餅乾公司Biscuiteers指，訂單正遠遠不斷地湧入，聯合創辦人Harriet Hastings亦指，料將售出逾10萬塊皇家餅乾，並透露現時需求遠超公司生產數目。

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責任編輯：李俊儀

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