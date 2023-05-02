英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語

全球近年受覺醒文化衝擊，更關注有色人種及多元性別人士的權益。科企Google英國分部近日發布一份新指引，禁止員工使用「You Guys」（你哋）等日常用語，指清單内用語涉及性別歧視或欠缺包容性。

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Google英國分部這份指引是供開發人員使用，包括多句日常用語和傳統術語。部分術語被指有種族歧視成分，例如「Blackhole」（黑洞）、「Blacklist」（黑名單）、「Whitelist」（白名單）、「Black Box」（黑箱）。

指引將「You Guys」（你哋）列為不恰當用語，建議員工改用非性別語言，例如「Everyone」（每個人）或者「Folks」（各位）。至於「Man Hours」（工時）則應該改為「Person Hours」（工時）。

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英媒引述部分Google員工指，他們多年來都一直使用這些用語，認為完全無害。再加上員工的工作繁忙，根本無暇考慮部分人會否因日常用語而感到不安。

Google則回應指，這份文件是向公司開發人員提供清晰一致的編輯指南。

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責任編輯：鄭錦玲