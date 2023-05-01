【美股開市】FRC被摩根大通收購　摩通升逾2%　FRC盤前停牌　道指升57點

美國第一共和銀行（美：FRC）命運確定，公司被美國聯邦存款保險公司（FRIC）正式接管，並同意被摩根大通（美：JPM）收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。今次事件處理進度較早前矽谷銀行（美：SVB）及Signature Bank迅速，料影響相對較少。

摩通開市升2%，暫報142.18美元，FRC盤前停牌。

上月的銀行危機令聯儲局加息幅度急縮至0.25厘，但FRC事件塵埃落定後，本周加息0.25厘的機率仍維持8成以上，反映市場已消化相關影響。美滙指數微升，暫報101.85；美國10年期國債息率守穩3.46厘。

FRC事件在美股開市前有新進展，美股走勢個別發展，道指升57點，納指微跌14點或0.1%。美國今晚將公布4月標普全球美國製造業PMI終值，4月ISM製造業指數。本周美股焦點季績包括蘋果公司（美：AAPL）；AMD（美：AMD）；Uber（美：UBER）等。

即市走勢︰

【21：30】摩通開市升逾2%，FRC盤前停牌，道指開市升57點。

【21：00】【新能源汽車】理想4月交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成 一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

【20：00】【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」 稱馬斯克非Twitter合適領袖

【18：30】道指期貨升16點，納指期貨微跌

【16：10】【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%

【12：13】【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

【10：00】【美國加息】美國周四公布議息結果 市場預期加不加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲272點 納指升0.7% FRC或被聯邦接管股價瀉4成（不斷更新）

編輯：葉志偉