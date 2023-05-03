【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升53點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）

美國聯儲局議息結果公布前，美股期貨周三於亞洲時段靠穩，道指期貨升53點，納指期貨微跌18點或0.2%。除公布議息結果外，美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、4月ADP就業變動、4月服務業PMI終值及4月ISM服務業指數。

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即市走勢︰

【16：20】【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加 將所有地區性銀行混為一談是毫無意義

【15：30】【國際油價】油價急跌拖累「三桶油」齊挫逾3% 大摩下調第3季布油價格預測

【14：30】【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版 去年8月至今累減18%成搶手貨

【12：08】道指期貨升43點，報33815點，標指期貨升6點，報4142點，納指期貨微升4點，報13189點。

【11：58】【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元 重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元 並減少在中國投資

【11：13】【電動車減價】福特汽車將Mustang Mach-E電動車減價至少3000美元 今年第二度減價

【10：20】【字節跳動】TikTok美國數據信任和安全主管即將離職 失應對華府禁制令要員

【08：54】【銀行危機】美前財長薩默斯：相比美國銀行業危機 更加擔心華府債務上限僵局

【08：27】【美股焦點】美國在線教育公司Chegg：ChatGPT成直接威脅 周二股價接近腰斬

【08：16】【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識 幾時開始掉頭減息？

【07：57】【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期 維持全年展望、盤後跌5%

【06：54】【AMD業績】AMD盤後跌6% 電腦芯片收入大跌 遊戲機芯片見頂

【05：46】【銀行危機】市場憂下一間爆煲 WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

====以下為3月20日美股市況====

聯儲局一連兩日議息，市場預期5月將再加息25點子。不過，自摩根大通以106億美元買入逾2000億美元資產後，市場對銀行危機的憂慮重燃，多隻地區銀行股急挫，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）股價一度跌27.2% ； PacWest（美：PACW）曾挫42%。

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市場避險情緒升溫，道指一度急挫615點，午市跌勢稍紓緩。截至今晨4時（即收市），道指跌367點，報33684點；標指跌48點，報4119點；納指跌132點或1.08%，報12080點。

多隻地區銀行股急挫，Western Alliance收市跌15.12%，PacWest收市瀉27.78%，並觸發多次熔斷。大型銀行股花旗、美銀、富國股價跌幅介乎2.7%至3.8%，10年期債息跌0.148厘，報3.426厘；布蘭特期油跌5.13%，紐約期油跌5.46%；現貨金升1.76%，報2,017.6美元。外滙方面，日圓急升，兌每美元報136.5，升0.7%。

【美國加息】憂美國地區銀行倒閉現「骨牌效應」 市場料本周不加息的機率升至21%

美民主黨10名議員向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）施壓，敦促停止加息，以免製造經濟衰退。

國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨堅持兩黨應該支持沒有附帶條件調高國債上限的立場不變。總統拜登周一邀請民主共和兩黨領袖在5月9日舉行會議，討論債務上限問題。

美國債務上限「死綫」臨近，但美國共和、民主兩黨至今未就提高債務上限達成共識，成為市場另一個揮之不去的陰影。美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，美國聯邦政府可能最快在6月1日就會耗盡資金，面臨災難性違約風險。

【美國經濟數據】美國3月JOLTs職位空缺跌至近兩年低 錄959萬低於預期

另外，歐元區4月CPI初值按年升7%，略高於市場預期的6.9%，前值6.9%，按月方面，增幅略為放緩至0.7%，符合市場預期，前值為0.9%。而核心CPI按年升5.6%，符合市場預期，前值為5.7%。

【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

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即市走勢︰

【01：15】市場消息，美國眾議院議長麥卡錫接受總統拜登的邀請，定於5月9日與拜登會面，討論債務上限問題的解決方案。

【00：33】美國前財長努欽（Steven Mnuchin）預計聯儲局還會再加息一次。由於債務上限問題，對未來經濟前景持謹慎看法。又指聯邦存款保險公司的保額應該進一步提升至2500萬美元。

努欽認為儲局一開始加息的時間點太晚，後來又加息過快。美國經濟在經歷一段波折後將恢復強勁。之前美國經濟已有非常長時間都處在貨幣寬鬆的環境下。

【00：33】古根海姆固定收益資產業務首席投資官Walsh：在市場風險上升的環境下，將把業務向高質量信貸資產轉移。

【00：19】美股石油股走低，英國石油（美：BP）跌超9%，雪佛龍（美：CVX）跌超5%，埃克森美孚石油（美：XOM）、殻牌（美：SHEL）、道達爾（美：TTE）跌超4%。

【00：12】國際原油期貨大幅下挫，紐約期油跌幅擴大至5%，報71.87美元。

【00：08】摩根士丹利將第三季布蘭特原油價格預測， 下調12.50美元至77.50美元。

【23：35】歐股收市下跌， 德股收跌1.2%， 法股收跌1.4%， 英股收跌1.2%， 泛歐STOXX 600指數收跌1.2%

【22：29】美股跌勢加劇，道指跌400點，納指跌1%，標指跌48點。

【21：30】道指跌100點，報33950點，納指跌0.1%，報12195點，標指跌11點，報4156點。

【20：40】【美股業績】輝瑞首季業績超預期 經調整每股盈利跌24%至1.23美元 維持全年指引不變

【19：17】【新航空公司】沙特加入戰局、「中東三寶」變四寶 卡塔爾航空稱無意減價應戰

【19：07】【美國加息】安聯投資：未來數月銀行貸款或大幅收縮 儲局5月議息可能宣布暫停加息

【19：01】【瑞信危機】瑞信AT1債權人再向瑞信提訴訟 涉133億元

【18：44】【銀行危機】許正宇：國際銀行業動盪 對本港銀行體系影響微乎其微

【17：51】道指期貨跌45點，納指期貨升0.09%，標指期貨跌3點。

【17：33】【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

【17：00】【大行看法】畢馬威中國：中國風投首季有所回升 惟交易量偏低

【16：51】【AAPL】蘋果Apple Card儲蓄帳戶推出4天便吸引10億美元存款 平均帳戶餘額超過4000美元

【16：01】【大行看法】施羅德李文傑：今年是中國股市復甦之年 3個長遠主題值得留意

【15：24】【英國石油】BP首季純利按年倒退20%至49.6億美元 斥近18億美元進行回購

【14：47】【業績｜銀行股】星展集團首季多賺43%勝預期、業績再創新高 股本回報率增加至18.6%

【14：41】【澳洲加息】澳洲意外加息0.25厘、利率升至3.85厘 澳央行：有必要進一步調高利率壓通脹

【14：14】【亞洲經濟】IMF上調今年亞洲經濟增長預測至4.6% 中印兩國貢獻全球半數增長

【12：10】【股神巴菲特】股神拍檔芒格：美國商業房地產市場正出現問題 但沒有像2008年般糟糕

【12：35】美股期貨於亞洲時段變化不大，道指期貨跌13點，報34143點；納指期貨跌0.06%，報13299點；標普500指數跌0.05%，報4183點。

【12：17】【TSLA加價】Telsa中國內地、美國「象徵式」加價 涉Model 3和Model Y

【12：10】【股神巴菲特】股神拍檔芒格：美國商業房地產市場正出現問題 但沒有像2008年般糟糕

【11：03】【AI大戰】IBM：人工智能將於5年內取代約7800個職位 決定暫停招聘

【10：06】【美股焦點】黑莓BlackBerry研分拆一項或多項業務可能性 股價盤後升近11%

【08：18】【投行裁員】摩根士丹利據報擬今季再裁3000人 料銀行及交易部門成重災區

【07：30】【業績｜消費股】瑞幸咖啡首季經調整純利增6.2倍 淨新開門店數1137家

【07：00】【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局議息 蘋果公司周四盤後公布季績（附表）

===以下為周一（5月1日）收市===

聯儲局本周公布議息結果前，美股反覆拉鋸 ； 投資者在儲局議息結果公布前保持謹慎， 美滙指數突破102， 美長債息亦回升。

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美國第一信託銀行（美：FRC）命運確定，被美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接管，並同意摩根大通（美：JPM）向FDIC支付106億美元收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。今次事件處理進度較早前矽谷銀行（美：SVB）及Signature Bank迅速，料影響相對較少。摩通股價收市升2.1% ， FRC在開市前停牌，盤前跌幅超過3成 ； 標準普爾表示，第一信託銀行不再符合資格被納入標普、道瓊斯指數。

截至今晨4時（即收市），道指跌46點，報34051點；標指跌1點，報4167點；納指跌13點或0.1%，報12212點。Meta計劃發債籌集85億美元，此次發行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點。Meta逆市升1.2% 。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）建議，提高用作支付僱員薪酬的商業銀行帳戶存款保障上限，應對3月初矽谷銀行（SVB）倒閉而引發的問題。FDIC建議對存款保險制作出另外兩項改革，包括延長存款保險時限，以及在有需要時可調高25萬美元的上限。

總統拜登再次呼籲加強對大型銀行和地區銀行的監管，並指監管機構促成FRB出售資產，可確保銀行系統安全可靠，保障所有存戶和納稅人不受影響。

國際貨幣基金組織（IMF）警告，利率的快速上升暴露了金融部門的脆弱性，銀行業需要警惕額外的風險。IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，衝擊遲早會到來，行業領導者需準備好在衝擊發生時採取行動。

摩根士丹利策略師威爾遜（Michael Wilson）表示，還寄希望聯儲局在下半年減息的股市投資者，可能會在本周稍後時候失望。市場預計聯儲局將繼續加息，這將是自去年3月以來連續第10次加息。威爾遜在一份報告中寫道，如果這次會議上傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響。

美國4月標普全球美國製造業PMI終值報50.2，較初值50.4為低。美國4月ISM製造業指數為47.1，稍高於預期46.8，前值為46.3。4月ISM新訂單指數為45.7，高過3月的44.3。

本周美股焦點季績包括蘋果公司（美：AAPL）；AMD（美：AMD）；Uber（美：UBER）等。

即市走勢︰

【01：46】Meta Platforms（美：META）將美元債券發行規模定為85億美元。

【01：38】紐約6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。8月黃金期貨跌0.34%，報2011.40美元/盎司。

【00：34】橋水聯席首席投資官Karniol-Tambour：在沒有嚴重的經濟衰退的情況下，很難想像聯儲局會降低利率。

【00：06】微軟（美：MSFT）將與域名註冊服務公司GoDaddy合作，開發允許用戶通過在綫視頻系統收付款項的功能。

【23：10】市場消息， Meta Platforms（美：META）計劃在第二次債券發行籌集70億美元，分五部分發行的債券中最長40年期債券收益率，可能比國債高出215個基點。

【23：10】摩通升近3%，美滙升穿102關，美債息突破3.5厘水平，道指升57點

【22：33】市場消息， 通用汽車（美：GM）對數百名簽訂合同的員工進行裁員。

【21：30】摩通開市升逾2%，FRC盤前停牌，道指開市升57點。

【21：00】【新能源汽車】理想4月交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成 一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

【20：00】【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」 稱馬斯克非Twitter合適領袖

【18：30】道指期貨升16點，納指期貨微跌

【16：10】【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%

【12：13】【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

【10：00】【美國加息】美國周四公布議息結果 市場預期加不加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲272點 納指升0.7% FRC或被聯邦接管股價瀉4成（不斷更新）

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編輯：葉志偉