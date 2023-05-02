【美股期貨】儲局議息前夕美股期貨走勢不一　道指期貨跌45點　美長債息跌1%（不斷更新）

聯儲局今日起一連兩日進行議息，市場一致5月將再加息25點子。美股期貨偏靜，道指期貨跌45點，納指期貨升0.09%，美滙微升0.1%至102，美國10年期債息跌1%至3.536厘。

另外，歐元區4月CPI初值按年升7%，略高於市場預期的6.9%，前值6.9%，按月方面，增幅略為放緩至0.7%，符合市場預期，前值為0.9%。而核心CPI按年升5.6%，符合市場預期，前值為5.7%。

【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

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即市走勢︰

【17：51】道指期貨跌45點，納指期貨升0.09%，標指期貨跌3點。

【12：35】美股期貨於亞洲時段變化不大，道指期貨跌13點，報34143點；納指期貨跌0.06%，報13299點；標普500指數跌0.05%，報4183點。

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===以下為周一（5月1日）收市===

聯儲局本周公布議息結果前，美股反覆拉鋸 ； 投資者在儲局議息結果公布前保持謹慎， 美滙指數突破102， 美長債息亦回升。

即睇美股收市：

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美國第一信託銀行（美：FRC）命運確定，被美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接管，並同意摩根大通（美：JPM）向FDIC支付106億美元收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。今次事件處理進度較早前矽谷銀行（美：SVB）及Signature Bank迅速，料影響相對較少。摩通股價收市升2.1% ， FRC在開市前停牌，盤前跌幅超過3成 ； 標準普爾表示，第一信託銀行不再符合資格被納入標普、道瓊斯指數。

截至今晨4時（即收市），道指跌46點，報34051點；標指跌1點，報4167點；納指跌13點或0.1%，報12212點。Meta計劃發債籌集85億美元，此次發行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點。Meta逆市升1.2% 。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）建議，提高用作支付僱員薪酬的商業銀行帳戶存款保障上限，應對3月初矽谷銀行（SVB）倒閉而引發的問題。FDIC建議對存款保險制作出另外兩項改革，包括延長存款保險時限，以及在有需要時可調高25萬美元的上限。

總統拜登再次呼籲加強對大型銀行和地區銀行的監管，並指監管機構促成FRB出售資產，可確保銀行系統安全可靠，保障所有存戶和納稅人不受影響。

國際貨幣基金組織（IMF）警告，利率的快速上升暴露了金融部門的脆弱性，銀行業需要警惕額外的風險。IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，衝擊遲早會到來，行業領導者需準備好在衝擊發生時採取行動。

摩根士丹利策略師威爾遜（Michael Wilson）表示，還寄希望聯儲局在下半年減息的股市投資者，可能會在本周稍後時候失望。市場預計聯儲局將繼續加息，這將是自去年3月以來連續第10次加息。威爾遜在一份報告中寫道，如果這次會議上傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響。

美國4月標普全球美國製造業PMI終值報50.2，較初值50.4為低。美國4月ISM製造業指數為47.1，稍高於預期46.8，前值為46.3。4月ISM新訂單指數為45.7，高過3月的44.3。

本周美股焦點季績包括蘋果公司（美：AAPL）；AMD（美：AMD）；Uber（美：UBER）等。

即市走勢︰

【01：46】Meta Platforms（美：META）將美元債券發行規模定為85億美元。

【01：38】紐約6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。8月黃金期貨跌0.34%，報2011.40美元/盎司。

【00：34】橋水聯席首席投資官Karniol-Tambour：在沒有嚴重的經濟衰退的情況下，很難想像聯儲局會降低利率。

【00：06】微軟（美：MSFT）將與域名註冊服務公司GoDaddy合作，開發允許用戶通過在綫視頻系統收付款項的功能。

【23：10】市場消息， Meta Platforms（美：META）計劃在第二次債券發行籌集70億美元，分五部分發行的債券中最長40年期債券收益率，可能比國債高出215個基點。

【23：10】摩通升近3%，美滙升穿102關，美債息突破3.5厘水平，道指升57點

【22：33】市場消息， 通用汽車（美：GM）對數百名簽訂合同的員工進行裁員。

【21：30】摩通開市升逾2%，FRC盤前停牌，道指開市升57點。

【21：00】【新能源汽車】理想4月交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成 一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

【20：00】【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」 稱馬斯克非Twitter合適領袖

【18：30】道指期貨升16點，納指期貨微跌

【16：10】【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%

【12：13】【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

【10：00】【美國加息】美國周四公布議息結果 市場預期加不加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲272點 納指升0.7% FRC或被聯邦接管股價瀉4成（不斷更新）

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編輯：葉志偉