【美股收市】道指勁彈546點 PACW飈8成 蘋果漲4.7%

美國非農新增職位遠超市場預期， 市場對減息預期降溫，刺激美滙及債息走高；績優股蘋果（美：AAPL）急升4.7%，地區銀行股報復式反彈，PacWest爆升81.7% ， 帶動道指一度急升620點。

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截至本港今晨4時（即收市），道指升546點，報33674點，納指升269點或2.25%，報12235點，標指升75點，報4136點。

特斯拉中國上調全新Model S及全新Model X車型的售價，股價漲5.5%。就業情況好轉，減息預期降溫，美國10年期債息則升2.48%，報3.435厘；美滙指數跌0.12%，報101.28。

國際油價急彈，紐約期油升穿71關，升4.07%報71.35美元；倫敦布蘭特期油亦突破75美元，漲3.85%報75.29美元。

今年稍後減息機會降，現貨金價曾挫2.5% ； 特幣最多漲3.18%，至接近2.97萬美元。

摩根大通分析師Steven Alexopoulos將Western Alliance（WAL）、ZION銀行（ZION）和聯信銀行（CMA）的評級上調至超配，對整個板塊的看法由悲觀轉向中性。他表示，市場情緒非常負面，板塊重估在望，對該板塊看法為中性。

美國4月就業情況全面報捷，失業率跌至3.4%，再達到疫情以來的最低水平，優於預期的3.6%。非農新增職位增至25.3萬職，超預期的18.2萬職。平均時薪按月增長0.5%，超預期的0.3%。

由於就業情況好轉，減息預期降溫，美債息升至3.45厘，美滙指數升0.4%至101.77後稍回調， 暫報101.28。

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即市走勢︰

【23：50】歐元兌英鎊跌幅達0.50%，現報0.8715。

【23：45】PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）曾升8成，Western Alliance（美：WAL）曾升4成。

【23：41】英鎊兌美元漲0.5%至1.2642，為2022年5月以來最高。

【23：38】瑞士銀行股歐盤收盤上漲，瑞士信貸收漲5%，瑞銀收漲4%。

【23：35】歐股收市上揚， 德股升1.4%， 法股升1.3%， 英股升1%， 泛歐STOXX 600升1.1%

【23：35】中概在綫教育板塊普漲，好未來（美：TAL）漲11.5%，有道（美：DAO）漲7%，高途（美：GOTU）漲2.5%。

【23：32】美國國債價格跌幅擴大，兩年期美債息在非農就業報告發佈後漲15個基點，暫報3.94厘。

【23：04】美股油氣板塊造好，墨菲石油（美：MUR）漲4.6%，馬拉松石油（美：MRO）漲4.2%，西方石油（美：OXY）漲3.2%，康菲石油（美：COP）漲2.8%，雪佛龍（美：CVX）漲2.5%。

【22：52】道指升429點，績優股蘋果（美：AAPL）急升4.8%，以及聯合健康股價再升2%，帶動道指急升，納指亦升1.8%。

【21：30】道指升309點，報33447點，納指升0.9%，報12076點，標指升37點，報4098點。

【20：30】【美國經濟數據】4月非農新增職位升至25.3萬超預期、失業率跌至3.4%、時薪按月升0.5%

【20：17】【滙豐AGM】滙豐AGM投票結束 杜嘉祺：分拆重組、股息等特別決議案不獲通過（不斷更新）

【18：46】道指期貨升152點，納指期貨升0.6%，標指期貨升79點。

【18：33】庫克力捧印度市場、提醒AI風險

【17：13】【日圓定存】花旗料圓滙挑戰133 日圓定存息最高5厘

【16：49】【大行看法】瑞士百達資管：中國提升新興市場溢價、看好三大投資主題 上調全球債券看法至「增持」

【15：55】【美國加息】施羅德：儲局進一步加息門檻變得更高 一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

【15：37】【摩通CEO】摩通戴蒙即將到訪上海、香港 為前年「長壽論」後首度訪華

【15：00】【adidas】Adidas首季經營利潤跌86%、勝預期 百億Yeezy存貨續成燙手山芋

【13：00】解讀聯儲局聲明及鷹派暫停加息立場

【12：11】道指期貨升75點，報33271點，標指期貨升16點，報4092點，納指期貨升64點或0.5%，報13108點。

【11：29】【AAPL】蘋果拒仿效同業大裁員 庫克：屬最後手段

【11：08】【銀行危機】美區域銀行股骨牌式暴跌、沽空者大賺 美國據報正評估是否涉市場操縱

【09：16】【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價 加幅最多2.4%

【09：11】【瑞信危機】瑞銀據報正研究以IPO形式出售瑞信瑞士銀行業務

【08：32】【瑞信危機】瑞信AT1債券撇帳已引起至少120宗訴訟 涉約1300名債權人

【08：22】【美股業績】Lyft季績雖勝預期、惟指引令人失望 股價盤後挫15%

【08：03】【美股業績︱COIN】Coinbase上季虧損收窄至7900萬美元 股價盤後升逾8%

【05：43】【AAPL業績】蘋果連續11年加派季息至0.24美元 首3月業績超預期

====以下為5月4日美股市況====

美國地區性銀行股下挫， 抵銷聯儲局可能暫停加息的利好情緒， 美股周四延續跌勢，道指踏入中段續下試即市低位，跌幅一度達476點或1.4%，大行高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）股價曾跌逾3%。

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受惠避險資金流入， 現貨金曾升越2060美元， 進一步逼近歷史紀錄高位2072.49美元 美滙美債息回落。

本港時間今晨4時， 道指跌286點或0.9%， 報33127點，納指跌58點或0.5%， 報11966點， 標指跌29點， 報4061點， 成分股派拉蒙全球跌逾26%領跌。

個股方面，Shopify（美：SHOP）績後收漲24%，法拉第未來（美：FFIE）收漲28%，Moderna（美：MRNA）績後收漲3%。

聯儲局一如預期加息0.25厘，而且提到有機會暫停加息，股滙債市場均未見太大反應。當局提及銀行業近期事件已導致信貸緊縮，表明關注相關風險。PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）傳考慮賣盤引起恐慌，周四開市急跌逾40%，其後更多番熔斷，收跌50%。

阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）被指正考慮包括出售資產在內的選擇，包括考慮出售全部或部分業務。該行已經聘請顧問就相關事宜進行討論，但該行其後否認，股價最多跌超過6成輕微反彈，收跌逾38%， 連續9個交易日下跌。

美國政府正就矽谷銀行（SVB）倒閉一事進行調查，包括令其陷入困境的失敗交易，相關部門現正評估高盛在SVB集資行動中所扮演的角色，該行現正配合調查。高盛代表拒絕就事件置評。

另一方面，多倫多道明銀行（美：TD）原計劃以134億美元收購第一地平線銀行（美：FHN），但市場消息指雙方同意終止合併協議，FHN收市挫33%。

美滙指數靠穩，暫報101.39；美國10年期國債息率回落，暫報3.36厘。

歐洲央行行長拉加德表示，通脹前景仍面臨重大上行風險，歐央不會暫停加息，也不承諾在任何時間點會減息。歐股收市跌0.5% ，銀行股挫1.6%。

美國總統拜登與谷歌及微軟等科技巨企行政總裁會面，商討人工智能（AI）的風險及監管事宜。

美國今日將會公布蘋果（美：AAPL），Shopify（美：SHOP）則於美股收市後公布業績。

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【美國加息】嘉信理財香港：很可能是本輪周期最後一次加息、銀行倒閉事件或掀額外波動 一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

即市走勢︰

【03：56】根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）計劃，多家大型銀行機構將向FDIC填補更多的保險費用資金，相比之下，那些資產規模不足100萬美元的小型銀行將避免費用。FDIC計劃下周發布擬議的保險資金補足計劃。

【03：44】美國投資公司協會（ICI）：5月3日當周，貨幣市場持倉量5.31萬億美元，創歷史新高。美國貨幣市場最近一周獲得471億美元資金流入。

【03：29】多倫多道明銀行發言人：對與第一地平綫銀行交易的監管問題與客戶交易無關。

【03：11】美國證券交易委員會（SEC）主席：正特別專注發現任何不當交易行為。若發現違規行為，SEC將進行調查並採取執法行動。

【02：30】紐約6月原油期貨收跌0.04美元，跌幅0.06%，報68.56美元/桶。布蘭特7月原油期貨收漲0.17美元，漲幅0.23%，報72.50美元/桶。

【01：56】市場消息：美國參議員要求畢馬威提供對破產銀行的審計記錄。

【01：41】紐約6月黃金期貨收漲0.92%，報2055.70美元/盎司，最高曾達到2085.40美元。8月黃金期貨收漲0.91%，報2075.00美元/盎司，最高曾達到2102.20美元。

【01：35】AMD漲約11%，微軟幫助該公司將業務拓展至人工智能（AI）處理器領域。知情人士稱，兩家公司正在合作，以作為英偉達公司的替代方案。

【00：48】強生消費品業務Kenvue美國IPO首日開盤漲逾16%，報25.53美元，IPO發行價為每股22.00美元，估值高達410億美元。

【00：14】國際黃金現貨價格一度衝上2079.67美元/盎司，創下歷史新高。

【00：01】美國抵押貸款利率下降，30年期貸款為6.39%。

【23：52】美國兩年期國債收益率下跌至3.8048%，為4月6日以來新低。

【23：40】歐股收市下跌， 德股跌0.5%， 法股跌0.9%， 英股跌1.1%， 泛歐STOXX 600指數跌0.5%

【22：20】地區銀行急挫，PACW多番熔斷瀉5成，FHN跌38%，道指跌322點。

【21：30】 道指跌69點，納指跌26點或0.2%

【20：30】【歐洲加息】歐央行宣布5月加息0.25厘 符預期 歐元跌0.4%

【19：30】【業績｜疫苗股】莫德納盤前跌0.4% 首季按年少賺98%至7900萬美元、勝預期

【18：32】道指期貨跌27點，納指期貨升0.2%

【18：30】【銀行危機】美國FHN與多倫多道明銀行終止合併 FHN盤前跌40%

【17：57】【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下國際電商部門據報考慮在美國IPO 阿里巴巴美股盤前升4%

【16：57】【Twitter】馬斯克入主Twitter裁減90%員工 全職員工僅剩約千人

【16：42】【PDD】拼多多否認將總部由中國遷往愛爾蘭 「基於合規需求，選擇愛爾蘭為海外業務法律註冊地」（第二版）

【16：27】【美國加息】投行分析師：美國經濟陷衰退邊緣 美國國債明年上半年或跌至2厘

【13：58】【銀行危機】美國PacWest銀行盤前跌40%、確認與投資者洽融資方案 ZION和WAL陪跌（第二版）

【12：13】道指期貨升7點，報33499點，標指期貨升2點，報4109點，納指期貨升41點或0.3%，報13142點。

【11：51】【美股焦點】福特CEO：電動車減價戰令人憂慮 表明公司減價有底線

【10：59】【新股IPO】強生旗下消費保健業務Kenvue周四掛牌 集298億元 成美國2021年起最大IPO

【10：03】【解構美國加息】鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點 通脹回落速度不及預期「減息不合理」

【09：27】【銀行危機】對沖基金Bill Ackman警告：美國地區銀行系統面臨風險

【08：29】【美國經濟】新債王岡拉克：經濟衰退可能性上升 預計儲局不會再次加息

【08：12】【美股業績】高通上季手機芯片銷量下降17% 本季指引遜預期、盤後挫逾6%

【05：38】【銀行危機】美PACW銀行財困傳賣盤 盤後曾急瀉60%

====以下為5月3日美股市況====

美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期 ； 不過，聯儲局主席鮑威爾於記者會指，尚未就是否停止加息做出明確決定，將根據數據決定，言論拖累道指轉跌。

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截至今晨4時（即收市），道指跌270點，報33414點；標指跌28點，報4090點；納指跌55點或0.46%，報12025點。

美滙指數跌幅擴大，迫近101關口；美國10年期國債息率則在3.4厘關徘徊。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，聯儲局6月維持利息不變的機率高達8成。

鮑威爾重申，在壓低通脹方面仍有漫長路途要走，聯邦公開市場委員會（FOMC）的通脹前景展望並不支持減息 ； 正評估利率是否已經對美國經濟構成有效的限制性。鮑威爾又稱，拜登政府與國會在債務上限問題的僵局，並沒有被納為儲局本次會議的決策考慮因素。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，4月增加29.6萬人，遠高於預期的14.8萬人，反映美國勞動力市場經過一輪沉寂後，再次變得熾熱。

國際油價受壓， 紐約期油繼周二跌逾5%後， 周三再插逾4%， 失守70美元關；布蘭特期油亦跌4.8%。

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即市走勢︰

【02：40】美國聯邦利率互換市場顯示，交易員們認為6月加息的概率上升，但仍然低於1/3。

【02：34】紐約6月原油期貨收跌3.06美元，跌幅4.27%，報68.60美元。

【01：25】Meta：本公司計劃針對美國聯邦貿易委員會（FTC）的諸多監管建議提出上訴。美國聯邦貿易委員會（FTC）的提議是政治噱頭。

【01：14】東南亞社交電商WeBuy Global申請在納斯達克上市，股票代碼為WBUY。普通股的IPO價格將為每股4.00美元。

【01：06】谷歌（美：GOOGL）整合AI驅動的隱私平台Checks，指Checks幫助擁有GOOGLE PLAY、IOS移動應用的企業快速發現、溝通和修復隱私合規問題。

【01：05】美國聯邦貿易委員會表示，提議全面禁止Facebook將青少年數據貨幣化，建議對Facebook的面部識別技術進行限制。Meta Platforms（美：META）跌0.5%。

【00：40】美國礦產勘探和採礦公司Atlas Lithium Corporation（美：ATLX）恢復交易，目前跌約33%，此前跌約40%觸發臨時停牌。

【00：28】美國聯合航空（美：UAL）計劃從2022年到2025年招聘5萬名員工。2022年已招聘了15000人，今年將再次招聘15000人

【00：06】前任達拉斯聯儲銀行行長Robert Kaplan表示，美國地區性銀行業危機遠未結束，聯儲局應該暫停加息行動。

【23：50】寶馬決定回購至多20億歐元股票。

【23：42】國際油價持續下挫，紐約原油期貨跌幅擴大至5%，報68.06美元；布蘭特原油期貨跌4.73%，報71.76美元。

【23：40】歐股收市升，德股升0.6%， 法股升0.3%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【22：05】市場靜待議息結果，道指升43點、納指升56點或0.5%。

【21：30】議息結果公布前，地區銀行反彈，道指升21點、納指升0.2%

【21：13】【美股業績】Estée Lauder下調今財年業績指引 上季經調整每股盈利按年跌75%遜預期

【20：19】【美國經濟數據】美國4月ADP就業人數升至29.6萬 勝預期

【19：42】【銀行危機】PACW盤前再瀉14% WAL曾跌7%

【19：07】【美國加息】余偉文再解釋聯匯制度、總結餘「歸零」迷思 資金流出港元體系≠流出香港

【18：40】【滙豐AGM】第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案 平保未死心、杜嘉祺四出游說股東

【18：21】摩根士丹利：下調AMD目標價至97元

【17：55】美股期貨周三於亞洲時段靠穩，道指期貨升35點，納指期貨微升27點或0.2%。地區銀行跌勢持續，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）繼周二跌逾15%後，周三盤前再跌逾7% ； PacWest（美：PACW）盤前則跌超過12%。

【16：25】【美國加息】普徠仕：儲局不會輕易逆轉政策方向 5月後減息看法是過於樂觀

【16：20】【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加 將所有地區性銀行混為一談是毫無意義

【15：30】【國際油價】油價急跌拖累「三桶油」齊挫逾3% 大摩下調第3季布油價格預測

【14：30】【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版 去年8月至今累減18%成搶手貨

【13：04】【芯片大戰】美國半導體行業協會：尋求准入中國市場 冀白宮釐清規則

【12：08】道指期貨升43點，報33815點，標指期貨升6點，報4142點，納指期貨微升4點，報13189點。

【11：58】【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元 重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元 並減少在中國投資

【11：13】【電動車減價】福特汽車將Mustang Mach-E電動車減價至少3000美元 今年第二度減價

【10：20】【字節跳動】TikTok美國數據信任和安全主管即將離職 失應對華府禁制令要員

【08：54】【銀行危機】美前財長薩默斯：相比美國銀行業危機 更加擔心華府債務上限僵局

【08：27】【美股焦點】美國在線教育公司Chegg：ChatGPT成直接威脅 周二股價接近腰斬

【08：16】【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識 幾時開始掉頭減息？

【07：57】【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期 維持全年展望、盤後跌5%

【06：54】【AMD業績】AMD盤後跌6% 電腦芯片收入大跌 遊戲機芯片見頂

【05：46】【銀行危機】市場憂下一間爆煲 WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

====以下為3月20日美股市況====

聯儲局一連兩日議息，市場預期5月將再加息25點子。不過，自摩根大通以106億美元買入逾2000億美元資產後，市場對銀行危機的憂慮重燃，多隻地區銀行股急挫，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）股價一度跌27.2% ； PacWest（美：PACW）曾挫42%。

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市場避險情緒升溫，道指一度急挫615點，午市跌勢稍紓緩。截至今晨4時（即收市），道指跌367點，報33684點；標指跌48點，報4119點；納指跌132點或1.08%，報12080點。

多隻地區銀行股急挫，Western Alliance收市跌15.12%，PacWest收市瀉27.78%，並觸發多次熔斷。大型銀行股花旗、美銀、富國股價跌幅介乎2.7%至3.8%，10年期債息跌0.148厘，報3.426厘；布蘭特期油跌5.13%，紐約期油跌5.46%；現貨金升1.76%，報2,017.6美元。外滙方面，日圓急升，兌每美元報136.5，升0.7%。

【美國加息】憂美國地區銀行倒閉現「骨牌效應」 市場料本周不加息的機率升至21%

美民主黨10名議員向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）施壓，敦促停止加息，以免製造經濟衰退。

國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨堅持兩黨應該支持沒有附帶條件調高國債上限的立場不變。總統拜登周一邀請民主共和兩黨領袖在5月9日舉行會議，討論債務上限問題。

美國債務上限「死綫」臨近，但美國共和、民主兩黨至今未就提高債務上限達成共識，成為市場另一個揮之不去的陰影。美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，美國聯邦政府可能最快在6月1日就會耗盡資金，面臨災難性違約風險。

【美國經濟數據】美國3月JOLTs職位空缺跌至近兩年低 錄959萬低於預期

另外，歐元區4月CPI初值按年升7%，略高於市場預期的6.9%，前值6.9%，按月方面，增幅略為放緩至0.7%，符合市場預期，前值為0.9%。而核心CPI按年升5.6%，符合市場預期，前值為5.7%。

【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

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即市走勢︰

【01：15】市場消息，美國眾議院議長麥卡錫接受總統拜登的邀請，定於5月9日與拜登會面，討論債務上限問題的解決方案。

【00：33】美國前財長努欽（Steven Mnuchin）預計聯儲局還會再加息一次。由於債務上限問題，對未來經濟前景持謹慎看法。又指聯邦存款保險公司的保額應該進一步提升至2500萬美元。

努欽認為儲局一開始加息的時間點太晚，後來又加息過快。美國經濟在經歷一段波折後將恢復強勁。之前美國經濟已有非常長時間都處在貨幣寬鬆的環境下。

【00：33】古根海姆固定收益資產業務首席投資官Walsh：在市場風險上升的環境下，將把業務向高質量信貸資產轉移。

【00：19】美股石油股走低，英國石油（美：BP）跌超9%，雪佛龍（美：CVX）跌超5%，埃克森美孚石油（美：XOM）、殻牌（美：SHEL）、道達爾（美：TTE）跌超4%。

【00：12】國際原油期貨大幅下挫，紐約期油跌幅擴大至5%，報71.87美元。

【00：08】摩根士丹利將第三季布蘭特原油價格預測， 下調12.50美元至77.50美元。

【23：35】歐股收市下跌， 德股收跌1.2%， 法股收跌1.4%， 英股收跌1.2%， 泛歐STOXX 600指數收跌1.2%

【22：29】美股跌勢加劇，道指跌400點，納指跌1%，標指跌48點。

【21：30】道指跌100點，報33950點，納指跌0.1%，報12195點，標指跌11點，報4156點。

【20：40】【美股業績】輝瑞首季業績超預期 經調整每股盈利跌24%至1.23美元 維持全年指引不變

【19：17】【新航空公司】沙特加入戰局、「中東三寶」變四寶 卡塔爾航空稱無意減價應戰

【19：07】【美國加息】安聯投資：未來數月銀行貸款或大幅收縮 儲局5月議息可能宣布暫停加息

【19：01】【瑞信危機】瑞信AT1債權人再向瑞信提訴訟 涉133億元

【18：44】【銀行危機】許正宇：國際銀行業動盪 對本港銀行體系影響微乎其微

【17：51】道指期貨跌45點，納指期貨升0.09%，標指期貨跌3點。

【17：33】【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

【17：00】【大行看法】畢馬威中國：中國風投首季有所回升 惟交易量偏低

【16：51】【AAPL】蘋果Apple Card儲蓄帳戶推出4天便吸引10億美元存款 平均帳戶餘額超過4000美元

【16：01】【大行看法】施羅德李文傑：今年是中國股市復甦之年 3個長遠主題值得留意

【15：24】【英國石油】BP首季純利按年倒退20%至49.6億美元 斥近18億美元進行回購

【14：47】【業績｜銀行股】星展集團首季多賺43%勝預期、業績再創新高 股本回報率增加至18.6%

【14：41】【澳洲加息】澳洲意外加息0.25厘、利率升至3.85厘 澳央行：有必要進一步調高利率壓通脹

【14：14】【亞洲經濟】IMF上調今年亞洲經濟增長預測至4.6% 中印兩國貢獻全球半數增長

【12：10】【股神巴菲特】股神拍檔芒格：美國商業房地產市場正出現問題 但沒有像2008年般糟糕

【12：35】美股期貨於亞洲時段變化不大，道指期貨跌13點，報34143點；納指期貨跌0.06%，報13299點；標普500指數跌0.05%，報4183點。

【12：17】【TSLA加價】Telsa中國內地、美國「象徵式」加價 涉Model 3和Model Y

【12：10】【股神巴菲特】股神拍檔芒格：美國商業房地產市場正出現問題 但沒有像2008年般糟糕

【11：03】【AI大戰】IBM：人工智能將於5年內取代約7800個職位 決定暫停招聘

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===以下為周一（5月1日）收市===

聯儲局本周公布議息結果前，美股反覆拉鋸 ； 投資者在儲局議息結果公布前保持謹慎， 美滙指數突破102， 美長債息亦回升。

即睇美股收市：

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美國第一信託銀行（美：FRC）命運確定，被美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接管，並同意摩根大通（美：JPM）向FDIC支付106億美元收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。今次事件處理進度較早前矽谷銀行（美：SVB）及Signature Bank迅速，料影響相對較少。摩通股價收市升2.1% ， FRC在開市前停牌，盤前跌幅超過3成 ； 標準普爾表示，第一信託銀行不再符合資格被納入標普、道瓊斯指數。

截至今晨4時（即收市），道指跌46點，報34051點；標指跌1點，報4167點；納指跌13點或0.1%，報12212點。Meta計劃發債籌集85億美元，此次發行中最長的是40年期債券，其收益率將比國債高出192個基點。Meta逆市升1.2% 。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）建議，提高用作支付僱員薪酬的商業銀行帳戶存款保障上限，應對3月初矽谷銀行（SVB）倒閉而引發的問題。FDIC建議對存款保險制作出另外兩項改革，包括延長存款保險時限，以及在有需要時可調高25萬美元的上限。

總統拜登再次呼籲加強對大型銀行和地區銀行的監管，並指監管機構促成FRB出售資產，可確保銀行系統安全可靠，保障所有存戶和納稅人不受影響。

國際貨幣基金組織（IMF）警告，利率的快速上升暴露了金融部門的脆弱性，銀行業需要警惕額外的風險。IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，衝擊遲早會到來，行業領導者需準備好在衝擊發生時採取行動。

摩根士丹利策略師威爾遜（Michael Wilson）表示，還寄希望聯儲局在下半年減息的股市投資者，可能會在本周稍後時候失望。市場預計聯儲局將繼續加息，這將是自去年3月以來連續第10次加息。威爾遜在一份報告中寫道，如果這次會議上傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響。

美國4月標普全球美國製造業PMI終值報50.2，較初值50.4為低。美國4月ISM製造業指數為47.1，稍高於預期46.8，前值為46.3。4月ISM新訂單指數為45.7，高過3月的44.3。

本周美股焦點季績包括蘋果公司（美：AAPL）；AMD（美：AMD）；Uber（美：UBER）等。

即市走勢︰

【01：46】Meta Platforms（美：META）將美元債券發行規模定為85億美元。

【01：38】紐約6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。8月黃金期貨跌0.34%，報2011.40美元/盎司。

【00：34】橋水聯席首席投資官Karniol-Tambour：在沒有嚴重的經濟衰退的情況下，很難想像聯儲局會降低利率。

【00：06】微軟（美：MSFT）將與域名註冊服務公司GoDaddy合作，開發允許用戶通過在綫視頻系統收付款項的功能。

【23：10】市場消息， Meta Platforms（美：META）計劃在第二次債券發行籌集70億美元，分五部分發行的債券中最長40年期債券收益率，可能比國債高出215個基點。

【23：10】摩通升近3%，美滙升穿102關，美債息突破3.5厘水平，道指升57點

【22：33】市場消息， 通用汽車（美：GM）對數百名簽訂合同的員工進行裁員。

【21：30】摩通開市升逾2%，FRC盤前停牌，道指開市升57點。

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【18：30】道指期貨升16點，納指期貨微跌

【16：10】【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%

【12：13】【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

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編輯：葉志偉