【美股市況】道指漲逾百點 納指升0.2% FRC被摩根大通收購　摩通升近3%

美股午市維持逾百點升勢, 投資者在儲局議息結果公布前保持謹慎, 美滙指數突破102, 美長債息亦回升。

美國第一信託銀行（美：FRC）命運確定，公司被美國聯邦存款保險公司（FRIC）正式接管，並同意被摩根大通（美：JPM）收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。今次事件處理進度較早前矽谷銀行（美：SVB）及Signature Bank迅速，料影響相對較少。

摩通開市升2%後, 即市曾漲3.7%高見143.37美元，暫報142.27美元，升近3%; FRC盤前停牌。

標準普爾表示，第一信託銀行不再符合資格被納入標普、道瓊斯指數，FRC剔除出指數將在當地下午5時15分宣布。

上月的銀行危機令聯儲局加息幅度急縮至0.25厘，但FRC事件塵埃落定後，本周加息0.25厘的機率更升至9成以上，反映市場已消化相關影響。美滙指數升穿102關，暫報102.13；美國10年期國債息率升至3.55厘，升逾13點子。

FRC事件在美股開市前有新進展，美股靠穩，道指一度升159點, 本港時間今晨1時, 道指升117點或0.3%, 報34215點；納指升26點或0.2%, 報12253點; 標指升13點或0.3%, 報4182點。

摩根士丹利策略師威爾遜(Michael Wilson)表示，還寄希望聯儲局在下半年減息的股市投資者，可能會在本周稍後時候失望。市場預計聯儲局將繼續加息，這將是自去年3月以來連續第10次加息。

威爾遜在一份報告中寫道，如果這次會議上傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)指，利率快速上升暴露金融部門的脆弱性，籲銀行業需警惕額外風險。

美國4月標普全球美國製造業PMI終值報50.2，較初值50.4為低。美國4月ISM製造業指數為47.1，稍高於預期46.8，前值為46.3。4月ISM新訂單指數為45.7，高過3月的44.3。

本周美股焦點季績包括蘋果公司（美：AAPL）；AMD（美：AMD）；Uber（美：UBER）等。

即市走勢︰

【01：46】Meta Platforms(美：META)將美元債券發行規模定為85億美元。

【01：38】紐約6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。8月黃金期貨跌0.34%，報2011.40美元/盎司。

【00：34】橋水聯席首席投資官Karniol-Tambour：在沒有嚴重的經濟衰退的情況下，很難想像聯儲局會降低利率。

【00：06】微軟(美：MSFT)將與域名註冊服務公司GoDaddy合作，開發允許用戶通過在綫視頻系統收付款項的功能。

【23：10】市場消息, Meta Platforms(美：META)計劃在第二次債券發行籌集70億美元，分五部分發行的債券中最長40年期債券收益率，可能比國債高出215個基點。

【23：10】摩通升近3%，美滙升穿102關，美債息突破3.5厘水平，道指升57點

【22：33】市場消息, 通用汽車（美：GM）對數百名簽訂合同的員工進行裁員。

【21：30】摩通開市升逾2%，FRC盤前停牌，道指開市升57點。

【21：00】【新能源汽車】理想4月交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成 一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

【20：00】【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」 稱馬斯克非Twitter合適領袖

【18：30】道指期貨升16點，納指期貨微跌

【16：10】【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%

【12：13】【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

【10：00】【美國加息】美國周四公布議息結果 市場預期加不加息？

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲272點 納指升0.7% FRC或被聯邦接管股價瀉4成（不斷更新）

編輯：葉志偉