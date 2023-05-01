【網絡威脅】FBI稱美國正面臨巨大網絡威脅　主要來自中國俄羅斯等國

網絡安全是各國維護國家安全的重點領域之一，美國聯邦調查局（FBI）上周出席國會眾議院撥款委員會聽證會時，呼籲增加網絡部門的經費，並將矛頭指向中國。

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綜合外媒報道，FBI局長Christopher Wray點名中國政府，指其「通過撒謊、欺騙和偷竊，來超越我們的網絡領域。他們的黑客計劃數目比其他主要國家的總和還要大，竊取我們的個人和公司的數據量，比其他大小國家竊取量總和還要多。」強調中國是美國網絡安全最大威脅。

他續指，若每位FBI網絡特工和情報分析師，都只關注來自中國的威脅，不理會其他的威脅，「中國黑客的數量與FBI網絡人員數目比例至少為50比1。」因此，呼籲國會為FBI的網絡部門投入更多資源，增加撥款經費。

除中國外，Wray表示，俄羅斯、伊朗和北韓國家所帶來的網絡威脅，亦為美國網絡安全帶來挑戰。現時的網絡攻擊目標多是與美國人民日常生活息息相關的基礎建設和服務，如醫院、學校、通訊設施等。另指，FBI要辨別威脅是來自國家還是網絡罪犯亦愈趨困難，冀國會批准撥款超過6300萬美元（約4.95億港元），用於新增近200個網絡安全方面的職位。

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責任編輯：殷凱怡

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