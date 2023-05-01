  • 24°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新能源汽車】理想4月交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成　一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

股市 19:44 2023/05/01

分享：

分享：

一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

踏入5月，中資新能源車廠陸續公布4月交付量，當中，新能源汽車新勢力蔚來汽車 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 率先公布當月交付量，理想銷量按年增5.6倍，蔚來銷量升31.2%，小鵬銷量則跌逾2成

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 4月交付量/銷量 按年變幅 按月變幅
理想 25,681 +516.3% +23.3
蔚來 37,699 +22.2% -35.8%
小鵬 7,079 -21.4% +1%

蔚來汽車 （09866） 宣布，2023年4月交付量為6,658輛，按月跌35.8%，按年則增31.2%，其中高端智能電動SUV交付1,713輛，高端智能電動轎車交付4,945台。今年首4個月，蔚來合共交付新車3.8萬輔，按年增長22.2%。

蔚來指，「EC7」已於4月28日開啟交付，2023款式的「ET7」將於5月中旬開啟交付，而全新「ES6」將於5月下旬正式發布並開啟交付。

小鵬汽車 （09868） 公布，4月交付量為7,079輛，按月微增1%，按年則減少21.4%。小鵬指，正不斷提高産量，料將加快向客戶交付運動型轎車「P7i」；而新款SUV「G6」計劃於第2季末發布和交付。

理想汽車 （02015） 公布，4月交付量為25,681輛，按月升23.3%，按年增5.16倍，再創單月交付新紀錄，並連續兩個月交付超過2萬輛。此外，上月「理想L7」單月交付破萬部。

理想指，NOA導航輔助駕駛將於次季開啟內測，計劃於年底前完成100個城市的落地推送，同時又推出800V超充純電解決方案。截至4月底，理想在全國已有302家零售中心，覆蓋123個城市。

相關文章：

【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件　大力推動新能源車下鄉

【東風489】東風首季銷量跌近38%　新能源車銷量累插22%

記者：伍鍵文

港股 汽車 電車 新能源 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 美股 電動車 理想汽車（Li Auto，美：LI）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股期貨】FRC被摩根大通收購　盤前跌近4成　道指期貨升16點　納指微跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%
【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展
【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展
【收購曼聯】卡塔爾再出價全購曼聯　或成體育史上最大收購　曼聯盤後升超過4%
【收購曼聯】卡塔爾再出價全購曼聯　或成體育史上最大收購　曼聯盤後升超過4%
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款