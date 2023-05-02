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【新能源汽車】比亞迪4月銷量升98%至21萬輛　理想交付量按年飆5.2倍、蔚來增22%、小鵬則跌2成（附表）

股市 09:05 2023/05/02

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一文看清中資電動車廠4月交付量（附表）

踏入5月，中資新能源車廠陸續公布4月交付量，比亞迪 （01211） 大幅領先，4月新能源汽車銷量210,295輛，按年升98.3%。而新能源汽車新勢力蔚來汽車 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 之中，則由理想跑出，理想銷量按年增5.6倍，蔚來銷量升31.2%，小鵬銷量則跌逾2成。

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 4月交付量/銷量 按年變幅 按月變幅
比亞迪 210,295 +98.3% +1.6%
理想 25,681 +516.3% +23.3
蔚來 37,699 +22.2% -35.8%
小鵬 7,079 -21.4% +1%

比亞迪 （01211） 公布，4月新能源汽車銷量210,295輛，按年升98.3%，本年累計762,371輛，按年升94.3%。其中，純電動和插電式混合動力銷量分別為104,364輛和105,103輛，按年升83.93%和104.85%。另外，公司4月海外銷售新能源乘用車合計14,827輛。

蔚來汽車 （09866） 宣布，2023年4月交付量為6,658輛，按月跌35.8%，按年則增31.2%，其中高端智能電動SUV交付1,713輛，高端智能電動轎車交付4,945台。今年首4個月，蔚來合共交付新車3.8萬輔，按年增長22.2%。

蔚來指，「EC7」已於4月28日開啟交付，2023款式的「ET7」將於5月中旬開啟交付，而全新「ES6」將於5月下旬正式發布並開啟交付。

小鵬汽車 （09868） 公布，4月交付量為7,079輛，按月微增1%，按年則減少21.4%。小鵬指，正不斷提高産量，料將加快向客戶交付運動型轎車「P7i」；而新款SUV「G6」計劃於第2季末發布和交付。

理想汽車 （02015） 公布，4月交付量為25,681輛，按月升23.3%，按年增5.16倍，再創單月交付新紀錄，並連續兩個月交付超過2萬輛。此外，上月「理想L7」單月交付破萬部。

理想指，NOA導航輔助駕駛將於次季開啟內測，計劃於年底前完成100個城市的落地推送，同時又推出800V超充純電解決方案。截至4月底，理想在全國已有302家零售中心，覆蓋123個城市。

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記者：伍鍵文

港股 汽車 電車 新能源 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 美股 電動車 理想汽車（Li Auto，美：LI）
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