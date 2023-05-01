他信細女選前兩周分娩 誕B仔迎泰國大選

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的細女佩東丹（Paetongtarn Shinawatra）出選14日舉行的大選，成為熱門候選人之一。她在選前已懷孕，周一更報喜，誕下一名男嬰。

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佩東丹的姐姐英拉（Yingliuck Shinawatra） 周一（1日）在社交媒體發文，恭喜妹妹喜獲愛子。據悉，佩東丹仔仔名為Prutthasin Sooksawas，乳名與父親他信類近的Thasin。

佩東丹表示，待身體稍為恢復，未來數日會向媒體說明。佩東丹近日已暫停競選活動，但仍透過視像現身為泰黨的競選活動。

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他信同日亦有發文，對第7名孫仔女出生感到高興，惟指7人出生時他人皆在海外。他請求泰國政府批准自己歸國，與孫仔女共享天倫之樂，指自己今年7月將高達74歲高齡。

根據多個最新民調，佩東丹支持度一直維持在頭兩名，是選民心中下任泰國總理熱門人候之一。受惠於家族聲譽，佩東丹在泰國東部及東北部地區獲得大量支持。

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責任編輯：吳漢培