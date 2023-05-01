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【大灣區】「港車北上」6月1日起接受申請　AXA安盛：為司機推交強險方案

股市 17:30 2023/05/01

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【大灣區】「港車北上」6月1日起接受申請　AXA安盛：為司機推交強險方案

港珠澳大橋港車北上不設配額計劃（港車北上）6月1日起接受申請，獲批私家車可於7月1日起經大橋往來香港與廣東省。AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示 ，AXA安盛歡迎政府實施「港車北上」政策，樂見內地大灣區城市與香港之間的聯繫更趨緊密。

AXA安盛表示，樂見公司成為首批推出「港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險」（交強險）的保險公司之一，為經港珠澳大橋往來粵港的司機和乘客提供保障。

針對經港珠澳大橋跨境駕駛的需求日益增長，蘇黎世亦推出粵港澳大灣區私家車第三者責任保險。

保監局指，「港車北上」的私家車車主或司機，可向本港保險公司投保「等效先認」保單，受保範圍將可擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，車主無須分別購買兩地保單。目前已有16間本港保險公司準備就緒，可於市場推出「等效先認」產品。

相關文章：

【的士保險】AXA安盛與忠誠車行及安的科技合作　收集行車數據向駕駛表現良好的車隊給予保費折扣

【附加契約】AXA安盛推「醫保值」　現金價值可繳付相聯醫療保單保費

記者：伍鍵文

大灣區 港珠澳大橋 香港 安盛 保險公司
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