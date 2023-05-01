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【英鎊定存】 花旗料英國下周四加息0.25厘 英鎊定存息最高13.9厘

17:21 2023/05/01

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花旗料英國再加多兩次息便收手。

5月開局，又進入環球議息周，包括英國將於下周四（5月11日）議息，花旗料英倫銀行加息0.25厘；且料年中再加多一次息，到4.75厘便到頂。

●花旗估英5月、6月各加0.25厘 便結束加息行動

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英倫銀行或於5月加息25點子，之後6月再加25點子便結束加息周期；而英鎊於3個月內、未來半年及1年預測皆為1.27。
 
光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，英國通脹依然居高不下，消費者物價指數連續7個月在雙位數以上徘徊，3月錄得按年攀升10.1%；而同期核心CPI亦按年升6.2%，兩者均超出市場預期。再者，最新公布的英國薪資持續增長，且大幅優於預期。

黃俊能說，英國飽受高通脹和薪資增長夾擊，相信英倫銀行或難以暫停加息。事實上，早前行長貝利重申，不會因近期的歐美銀行危機而放慢遏抑通脹的決心，向市場釋出加息行動尚未完結。

黃俊能預計，英倫銀行將於5月和6月各加息0.25厘，將利率峰值升至4.75厘；且料英鎊兌美元今年餘下時間的高低位介乎1.2到1.29，年底目標1.28。

黃俊能提醒，雖然國際貨幣基金組織已向上修訂今年英國的經濟預測，由1月萎縮0.6%，修訂至只有0.3%的輕微收縮；但唯恐該國仍未走出衰退。況且罷工潮暫未完全解決，即使短期內不致大幅推升失業率，惟參與罷工行業大多涉及民生相關項目，對經濟潛在影響巨大；若未能在短時間內解決，英國經濟仍有機會陷入深度衰退。

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●中資專家建議散戶  約1.22可低撈英鎊

黃俊能又說，縱使市場普遍預期聯儲局將於6月後停止加息，但投資者仍對涉足英國資產、以致英鎊傾向較為審慎，導致英鎊兌美元短綫仍受壓。可是，中綫而言，美元因加息周期較英國快完結而回落，英鎊理應受惠，且相信罷工潮及經濟狀況於今年稍後漸有改善，為鎊滙帶來一定支持，遂建議散戶可考慮於1.2到1.22區間內開始分段吸納英鎊。

英鎊今天（5月1日）報1.26，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周料鎊滙兌美元的支持位在1.22，阻力區為1.26；兌港元在9.62至9.84區間。

此外，綜觀英鎊定期存款高息榜︰
*7天短息王選擇多︰
恒生（00011）︰13.9厘
富邦︰13.88厘
滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及渣打香港（02888）︰13厘
集友及南商︰12厘
星展︰10.5厘
大眾銀行︰1.6厘

*中長期高息王︰
1個月︰花旗5厘︰
3個月︰上商3.35厘
半年︰上商3.45厘
1年期︰星展3.5厘

●澳洲明天議息  花旗料加息周期或已完結

順帶一提，今個星期巳進入超級央行周，頭炮是明天（2日）澳洲議息，廖嘉豪表示，花旗分析員預計澳洲或會維持利率不變，今個加息周期可能已告終；但澳紐加3大商品貨幣中，仍最看好澳元。

至於本周四（4日）的重頭戲，是美國公布議息結果，廖嘉豪估計，聯儲局加息0.25厘，加息周期有機會完結。即使銀行倒閉事件未有進一步升級，但仍預期美國經濟或繼續放緩；如果下半年經濟陷入衰退，儲局可能轉向減息。

廖嘉豪補充，3個月內料美滙指數破百，下試99.04，未來半年到1年報96.06，兩年長期目標93.48。另本周四歐洲央行也議息，花旗料加息放緩至0.25厘。

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特約記者︰曾桂芬  

責任編輯︰李勝君


 
 

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