美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室

現年12歲的美國男童莫里森(Liam Morrison)早前向米德爾伯勒學校委員會(Middleborough School Council)陳述,自己3月21日時拒絕換掉印有「只有兩種性別」(There are only two genders)的 T恤,而被中學John T. Nichols Jr. Middle School要求由家長接走。

意藝術家牆貼香蕉作藝術品 南韓學生吃完辯稱「行為藝術」 【下一頁】

莫里森4月13日透露,有學校官員向他表示,有學生投訴稱自己身穿的T恤令他們感到不安,且擾亂教育內容(disrupting education)。學校強迫莫里森更換 T恤,但被他以阻礙美國憲法第一修正案中規定的言論自由權拒絕。

莫里森向學校董事會致辭表示,雖然學校官員指他並未陷入麻煩,但的確自覺遇到麻煩。他當時被人從體育課上帶走,並要求在回到教室前需更換T恤。但當他溫和地拒絕後,學校就選擇致電其父親,他亦對父親支持自己決定表示感謝。

莫里森強調,當時身穿T恤只印有「只有兩種性別」的簡單字句,沒有其他威脅詞語,只是講述一個他認為正確的事實。莫里森表示,當日上學並未打算傷害他人或惹上麻煩,但學校官員卻指其T恤針對受保護的階層。

英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星 【下一頁】

莫里森質問,受保護階層究竟是何人,質疑對方的感受是否較自己的權利更為重要。他指自己不會抱怨學校到處掛著彩虹旗幟或宣傳多元化海報,明白他人和自己一樣有權擁有自己的信仰,但當他被告知T恤會干擾教育時,無人為他站出來發聲或表態。

莫里森更指,學生在課堂上表現不佳,亦是干擾他人的表現,即自己每日都受到干擾,但學校卻未有採取任何行動,質疑學校做法雙重標準。莫里森透露,至今無人直接向他表示對T恤上的文字感到不安,但卻有學生告知他,支持T恤內容。他認為自己從是次經歷中獲益良多,到場發言是希望委員會關注相關議題,任何人都會成為下一個。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀