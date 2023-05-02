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美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室

環球社會熱點 08:05 2023/05/02

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現年12歲的美國男童莫里森（Liam Morrison）早前向米德爾伯勒學校委員會（Middleborough School Council）陳述，自己3月21日時拒絕換掉印有「只有兩種性別」（There are only two genders）的 T恤，而被中學John T. Nichols Jr. Middle School要求由家長接走。

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莫里森4月13日透露，有學校官員向他表示，有學生投訴稱自己身穿的T恤令他們感到不安，且擾亂教育內容（disrupting education）。學校強迫莫里森更換 T恤，但被他以阻礙美國憲法第一修正案中規定的言論自由權拒絕。

莫里森向學校董事會致辭表示，雖然學校官員指他並未陷入麻煩，但的確自覺遇到麻煩。他當時被人從體育課上帶走，並要求在回到教室前需更換T恤。但當他溫和地拒絕後，學校就選擇致電其父親，他亦對父親支持自己決定表示感謝。

莫里森強調，當時身穿T恤只印有「只有兩種性別」的簡單字句，沒有其他威脅詞語，只是講述一個他認為正確的事實。莫里森表示，當日上學並未打算傷害他人或惹上麻煩，但學校官員卻指其T恤針對受保護的階層。

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莫里森質問，受保護階層究竟是何人，質疑對方的感受是否較自己的權利更為重要。他指自己不會抱怨學校到處掛著彩虹旗幟或宣傳多元化海報，明白他人和自己一樣有權擁有自己的信仰，但當他被告知T恤會干擾教育時，無人為他站出來發聲或表態。

莫里森更指，學生在課堂上表現不佳，亦是干擾他人的表現，即自己每日都受到干擾，但學校卻未有採取任何行動，質疑學校做法雙重標準。莫里森透露，至今無人直接向他表示對T恤上的文字感到不安，但卻有學生告知他，支持T恤內容。他認為自己從是次經歷中獲益良多，到場發言是希望委員會關注相關議題，任何人都會成為下一個。

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責任編輯：李俊儀

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