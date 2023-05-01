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【MPF】 冠軍MPF基金今年勁彈16% 宏利稍輸失落一哥王位

16:51 2023/05/01

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晨星指今年MPF升3%，人均賺6700元。

慘！強積金（MPF）未能承接首季大翻身反彈逾4%，據晨星的最新統計，截至上周三（4月26日），4月份MPF暫負回報1.3%；累及今年以來的平均回報縮窄至僅升3.02%。

●首4月MPF回報逾3%  人均進帳6700元

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款逾22.4萬元計；而今年首4個月回報逾3%，帶挈上班族的供款合共升值逾317億元；人均賺約6,700元。不過，個別獨領風騷的冠軍基金，今年勁彈16%；但宏利（00945）的王牌產品稍輸「馬鼻」，失落雄霸多時的一哥寶座。

歐股基金大贏家急彈14%  日股揚7.6%  中港股票負回報

晨星檢視23類資產，首4個月大部分MPF仍有進帳，當中的大贏家是歐洲股票，急彈14%；其次是連美國股神巴菲特也轉吼的日股基金，上揚7.6%；環球股票亦錄得6.97%升幅，打入3甲列；緊接其後是美股，升6.75%。

可惜，今年初股評人憧憬「東升西降」，卻在MPF未有應驗，因今年只有兩類資產蝕錢，就是最多成員捧場的港股基金，呈負回報1.36%，中國及大中華股票亦陷負數0.9%；雙雙跑輸中位數的3%升幅。況且，單以4月計，中港股票插水4%，續敬陪末席。

●冠軍基金雲鋒旗下萬全歐股  急升16.25%險勝宏利

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以歐洲股票最標青，但榜首罕有出現執位，冠軍基金是雲鋒金融（00376）擁有的萬全歐洲股票，狂飈16.25%，險勝宏利環球精選計劃歐洲股票升16.05%；令後者失落雄霸多月的「一哥」寶座。

而滙豐（HSBC）及恒生（00011）的歐洲股票、以及中國人壽樂休閒計劃環球股票，皆上揚14%而躋身5強。相反，表現最差是一眾押注中港產品，包括安聯的3隻港股基金、以及景順兩隻中港股票皆跌4%，淪為5大輸家。

專家提醒，供款人要戰勝五窮月，宜採均衡布局作自保，冀抗衡動盪市。

順帶一提，如以積金評级指3月份人均帳戶約23.6萬元；再以晨星統計4月份MPF倒跌1.3%，單以上月計，在職者的血汗錢平均轉蝕約3,000元。而今年的逆市奇葩、歐洲股票，4月的漲幅不足2%。

GUM強積金顧問指，4月份中港股票基金不滯，主因是華府擬限制美企在中國投資高科技。

香港專業獨立強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，盡管歐洲飽受俄烏戰爭及銀行危機的負面消息，但歐洲股市連升4個月，累計回報約為14%，是自2006年以來最好的開局。惟供款人仍須堅守多元化及投資着眼長綫。

抗衡動盪市  積金局籲分散投資  可考慮「懶人基金」

此外，積金局對4月份MPF的回應指，十分理解計劃成員對強積金投資回報及對市場波動情況的關注。 對於坊間經常每月發表MPF投資升跌的數字，成員須明白強積金是跨越超過40年的長綫儲蓄投資，他們在年滿65歲、或在特定情況下，才可提取其強積金。

期間的投資表現會受經濟周期及金融市場波動所影響，而強積金的設計是透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資，成員毋須預測最佳的入市時機，亦不用捕捉市場，長時間儲蓄投資，有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。 

積金局又指，分散投資有助減低投資組合的風險。強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。要確保分散投資風險，最重要的是所投資的資產，彼此的價格變動並無正向關聯；相對於集中投資在單一市場或資產類別，分散投資於不同地區或資產類別，有助減低投資風險。 

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的成員，積金局建議可考慮預設投資策略（ 俗稱「懶人基金」的DIS），產品分散投資於環球股票及債券；加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以更有效減低風險；再者，設有收費上限，是一個便捷的現成投資策略。

晨星統計，今年「核心累積基金」升5%，「65歲後基金」升近4%，兩類預設投資產品跑贏整體回報3%。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（下）專家提醒轉會小心中伏 呢類人最有著數？ 立即收看

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯 ︰李勝君

強制性公積金計劃管理局 恒生銀行（00011） 強積金計劃管理局 投資策略 基金 巴菲特 歐洲股 雲鋒金融（00376） 強積金 滙豐控股（00005）

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