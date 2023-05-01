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【皇室經濟】查理斯加冕禮將至　為企業帶來巨額收入

商業 17:04 2023/05/01

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查理斯三世（Charles III）國王加冕禮臨近，英國企業正在與時間競賽，要在死線前完成客戶訂單。據零售研究中心（CRR）調查，英國人將會花費近2.5億英鎊（約25億港元）購買相關紀念品，其中陶器、硬幣、旗幟、書籍和文具等都是最暢銷的商品。CRR更認為，如果將舉辦派對、外出消費以及遊客帶來的現金流加起來，整體數字可能會超過14億英鎊（約138億港元）。

【2023五一黃金周】屢見大額消費　新地料5月生意升3成

Halcyon Days行政總裁Pamela Harper表示，該公司正在7乘24地趕工，「這絕對比（皇室）婚禮更重要，它等於一個周年紀念。」出售同名陶器品牌的Emma Bridgewater則表示，凡在皇室活動前後，英國人都會拋開政治立場，全力支持慶祝活動。「儘管目前正常的銷售頗困難，但公司已經售出價值超過100萬英鎊（約984萬港元）的紀念品。」

商品銷售數據同時反映了國民對茶和餅乾的熱愛，據估計今年將會售出380萬個杯子、馬克杯、碟子，以及1萬個茶壺和數百萬個具有收藏價值的罐裝餅乾。

M&S表示，今年有超過20萬名顧客在其網站搜索加冕禮物和餅乾。自去年10月確定加冕禮日期後，品牌迅速準備其專用產品系列，其中包括25英鎊（約246港元）的發光咕𠱸和特別版加冕毛毛蟲蛋糕。M&S食品開發總監Kathryn Turner表示，客戶很喜歡紀念品，預計將售出超過100萬個具有收藏價值的罐裝茶葉和罐裝餅乾。事實上，其包裝精美、賣6英鎊（約59港元）的牛油餅乾已幾近售罄，在eBay上已出現炒賣。

【日本旅遊】日本3月酒店住宿創疫後新高　沖繩增幅最大

責任編輯：歐陽佩

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