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英企被呼籲為基層加薪 應付沉重生活壓力

環球社會熱點 16:10 2023/05/01

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英國一間退休金投資公司指出，當地多數大型企業應該幫基層員工加薪，協助他們應對日益沉重的生活成本危機。投資公司更揚言，或反對有關公司為高層加薪。

英民眾料需工作至70歲 生活成本所困 【下一頁】

管理資產總值達135億英鎊（約1,329億港元）的慈善及教會機構退休金投資經理人公司CCLA行政總裁史密斯（Peter Hugh Smith）指出，太多企業未有做出正確選擇，為基層員工提供維持基本生活的薪酬。

史密斯明言，英國生活成本危機遠未結束，雖然現時已有企業開始行動，但仍然不足夠。史密斯指多年低通脹及低利率令低收入員工被忽視，惟近來通脹高企觸發投資人警號，更審慎審視各大企業狀況。

史密斯指出，如果大企業高層加薪幅度太明顯，投資公司可能會反對為高層加人工。他亦呼籲投資管理業公司增加貢獻，直言投資及基金管理社群其實權力不少。

世界經濟論壇報告：全球5年内1400萬職位將消失 【下一頁】

英國最大資產管理人公司Legal and General Investment Management及最大職場退休金計劃Nest等公司上月發聲明，集體促請眾多企業為低收入員加薪，幫助他們抵抗通脹，並希望供應鏈內員工薪酬達「實際生活工資」（real living wages）水平。

根據獨立調查機構Living Wage Foundation估算，英國現時全國實際生活工資水平應為每小時10.9英鎊（約107港元），倫敦更需上升至11.95英鎊（約118港元）。

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責任編輯：吳漢培

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