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【IG新功能】Instagram研帖文新功能　輪播照片加入音樂

16:00 2023/05/01

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社交平台Instagram（IG）近年經常推出新功能，其中在reels、限時動態及帖文加入背景音樂功能，大受用家歡迎。Instagram表示，正在測試新功能，進一步將帖文音樂功能，擴展至輪播照片帖文。

【Twitter藍剔】Twitter免費藍剔回歸　過百萬追蹤帳號重獲認證

據外媒《The Verg》報道，IG母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在其IG廣播頻道上宣布，IG正測試一項可讓用家將音樂添加到輪播照片中的新功能，並指出相關功能已在「少數幾個國家/地區推出」。

值得留意的是，現時IG已有一個類似的功能，支援將5至90秒長度的音樂，添加到單張照片的帖文中。外媒預料，相關新功能推出，可以為用家提供更多時間，讓其在輪播中輕掃多張照片時聆聽音樂。

朱克伯格還提到，IG正在測試另一種支援將音樂添加到Notes的新功能。據其發布的短影片所見，其使用方式與在reels中加入音樂相近，用戶的追蹤者可從狀態上方看到歌曲名稱和藝術家。惟Meta拒絕透露兩項新功能推出的國家/地區。

【童年回憶】《哈利波特》版他媽哥池開放預購　可養育25款魔法生物

【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能

責任編輯：殷凱怡

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