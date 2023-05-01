【2023五一黃金周】屢見大額消費　新地料5月生意升3成

疫後迎來首個五一黃金周，新鴻基地產15大商場包括apm、wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，4月29日至5月1日人流暢旺，按年增加30%，多區商場出現大額消費個案，反映旅客3年疫後再訪消費意欲大增，營業額按年增25%。

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新鴻基地產執行董事馮秀炎小姐表示，為迎接全面通關後首個內地勞動節假期，以及本地長周末，新鴻基地產15大商場早前推出1,500萬元消費獎賞，以高回贈策略歡迎顧客，多區出現大額消費個案。

在旅遊區如尖沙咀、元朗、銅鑼灣等商場均見旅客購物爽手，包括有買15萬元名錶的、或整套逾1.7萬元的鉑金護膚品、一次買10部iPhone送禮自用等個案。地區商場亦見自由行旅客，有一次買一籃藥油及保健品的、或一口氣買幾套護膚品，單價逾6,000元。此外，有旅客因對香港購物有正貨信心，特地來港買近6萬元的翡翠手鐲、及單價近4萬元的金飾、名錶等。「優惠將推行至5月底，料整個5月生意及人流較去年同期升30%。」

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責任編輯：歐陽佩

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