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【摺疊電話】Google Pixel Fold渲染圖疑曝光　屏幕展開達7.6吋

科技 15:17 2023/05/01

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Google開發者年會Google I/O定於5月10日，盛傳Google摺疊智能電話Pixel Fold將在大會中登場。疑似是Google Pixel Fold渲染圖近日亦遭曝光，當中展示了電話的細節，包括後置鏡頭設計和鉸鏈。

【網絡安全】Google公開數據　揭2022年截143萬個Apps上架

綜合外媒報道，知名科技爆料人Evan Blass日前分享了兩張Pixel Fold的4K渲染圖。曝光的圖片可清楚看到裝置上，幾乎無縫的鉸鏈設計，摺疊後電話亦看似十分纖薄。外屏幕長度比往Pixel電話短，後置機頭凸起程度亦不明顯。惟未知是否受圖片的「角度」影響。

（Evan Blass Twitter圖片）

（Evan Blass Twitter圖片）

據悉，Pixel Fold將於今年內推出，售價為1,700美元（約1.3萬港元）。CNBC早前有報道指，該電話將配備5.8吋外屏幕，可摺疊屏幕展開後則有7.6吋。 

此外，Blass還分享了一張採用珊瑚色配色的Pixel 7a圖片，預計Google將在新一代中階電話中，提供藍色、黑色和白色三種配色，其價格亦可能較其上一代高50美元（約393港元）。

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責任編輯：殷凱怡

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