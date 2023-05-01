【日本旅遊】日本3月酒店住宿創疫後新高　沖繩增幅最大

日本觀光廳公布3月住宿旅行統計顯示，入住當地酒店的日本人和外國人總共達4,973萬人次，較上年同期增長48.6%，創疫後2020年2月以來新高。與2019年3月相比也僅減少2.8%，幾乎達到同一水平。

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當中日本人佔4,184萬人，較2019年增長0.5%；外國人佔789萬人，較2019年減少17.0%。統計數字表明，受全國旅行支援等政策提振，國內旅行保持堅挺，訪日遊客數量也在穩步回升。

去年10月入境條例放寬前，外國人住宿較2019年減少9成多，情況並已持續2年以上。大幅放寬後雖然穩步改善，但直到3月才首次恢復至較2019年減少1成多的水平。現在正值賞櫻季節，故相信令訪日遊客大幅增加。

酒店的3月客房入住率為55.5%，較2022年同期上升14.4%，但比2019年低了7.9%。

另一方面，2月的住宿人數日本人和外國人總共為4,114萬人。所有都道府縣都超過了上年同期。沖繩的增幅最大，達到222.7%（235萬人），之後依次為大阪132.4%（329萬人）、石川130.4%（55萬人）、福岡105.5%（144萬人）。

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責任編輯：歐陽佩

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