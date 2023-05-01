  • 25°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國德州校區禁帶書包返學 為防校園槍擊案

環球社會熱點 14:31 2023/05/01

分享：

分享：

美國近年不時發生校園槍擊案，德州獨立校區Desoto推出新措施，由5月1日起禁止部分年級學生帶書包返回學校。校區負責人聲稱，推行書包禁令有助學校控制學生帶入課室的物品。

美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇 【下一頁】

校區上月底宣布，5月1日起禁止6年級至中六學生帶書包上學，直至本學年結束。學生只可攜帶一個三明治袋大小的小手袋，用於存放個人護理用品、文具和耳機等物品。

當學生進入校園時，校方會派人檢查學生帶入校的袋子，確保學生並無攜帶不適當物品入内。

校區發言人布萊克蒙·瓊斯（Tiffanie Blackmon-Jones）強調，帶書包上學的學生不會受處分，校方會要求他們把書包放在指定房間，放學時再取回書包。

美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴 【下一頁】

瓊斯指書包禁令有助控制學生帶入校園的物品，形容措施落實後雖然並非萬無一失，但校區需竭盡所能來確保教職員和學生的安全。

瓊斯又指，校區有機會下年繼續推動書包禁令，或成為恆常措施。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇
今日
美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
2023/04/28
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
肯尼亞傳有邪教倡「餓死可見耶穌」 屍體增至73具 逾百人失蹤（第二版）
2023/04/25
肯尼亞傳有邪教倡「餓死可見耶穌」 屍體增至73具 逾百人失蹤（第二版）
澳維州嚴重車禍釀5死 死者包括1名港人（第二版）
2023/04/22
澳維州嚴重車禍釀5死 死者包括1名港人（第二版）
秘魯涉貪前總統美國自首 將被引渡回國受審
2023/04/22
秘魯涉貪前總統美國自首 將被引渡回國受審

你可能感興趣

美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇
今日 12:20
美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
11:58 2023/04/28
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
肯尼亞傳有邪教倡「餓死可見耶穌」 屍體增至73具 逾百人失蹤（第二版）
11:17 2023/04/25
肯尼亞傳有邪教倡「餓死可見耶穌」 屍體增至73具 逾百人失蹤（第二版）
罪案 中小學教育 學校 美國 槍擊

上一篇文章

意藝術家墻貼香蕉作藝術品 南韓學生吃完辯稱「行為藝術」

下一篇文章

英國多間機構聯手研發 新AI工具更準確辨別癌症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片）
【英國王室】萌B一手「搶走」名牌袋 引凱特大笑（有片）
盧森堡公主喜嫁法國丈夫 識六國語言曾於聯合國實習
盧森堡公主喜嫁法國丈夫 識六國語言曾於聯合國實習
Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費
【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）
【俄烏戰爭】梵蒂岡斡旋停戰 俄撤換軍方高官（持續更新）
【英國王室】威廉凱特慶祝結婚12周年 發甜蜜踩單車合照
【英國王室】威廉凱特慶祝結婚12周年 發甜蜜踩單車合照
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款