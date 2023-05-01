美國德州校區禁帶書包返學 為防校園槍擊案

美國近年不時發生校園槍擊案，德州獨立校區Desoto推出新措施，由5月1日起禁止部分年級學生帶書包返回學校。校區負責人聲稱，推行書包禁令有助學校控制學生帶入課室的物品。

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校區上月底宣布，5月1日起禁止6年級至中六學生帶書包上學，直至本學年結束。學生只可攜帶一個三明治袋大小的小手袋，用於存放個人護理用品、文具和耳機等物品。

當學生進入校園時，校方會派人檢查學生帶入校的袋子，確保學生並無攜帶不適當物品入内。

校區發言人布萊克蒙·瓊斯（Tiffanie Blackmon-Jones）強調，帶書包上學的學生不會受處分，校方會要求他們把書包放在指定房間，放學時再取回書包。

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瓊斯指書包禁令有助控制學生帶入校園的物品，形容措施落實後雖然並非萬無一失，但校區需竭盡所能來確保教職員和學生的安全。

瓊斯又指，校區有機會下年繼續推動書包禁令，或成為恆常措施。

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責任編輯：鄭錦玲