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意藝術家牆貼香蕉作藝術品 南韓學生吃完辯稱「行為藝術」

環球社會熱點 15:42 2023/05/01

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意大利藝術家Maurizio Cattelan代表作《Comedian》近日正在南韓首爾藝術博物館Leeum展出，作品內容為一條膠帶將一條香蕉粘貼在墻壁上。結果一名男大學生上周四（27日）參觀期間，將貼在墻上的香蕉吃掉。

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相關展覽名為「WE」一共展出1990年代共約38件作品，結果上周四被一名首爾大學藝術專業的學生吃掉。當博物館工作人詢問他原因時，他當時回應指因無吃早餐感到肚餓。

但他其後接受當地媒體電話訪問，指破壞現代藝術品亦或是一種藝術。他亦指自己其後再將蕉皮重新貼在墻上，是一種有趣的觀看方式。

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由於藝術家在展覽前曾提供指引，每兩至三日就需更換一次香蕉，所以博物館決定不向該名學生索賠。而且據悉是次亦非首次，有觀眾將屬於藝術品一部分的香蕉吃掉。

貝浩登畫廊（Perrotin）在2019年時，於美國邁阿密（Miami）舉行的巴塞爾藝術展上展出一條香蕉，在以12萬美元（約93.6萬港元）成交數分鐘後，行為藝術家David Datuna就將它吃掉，他吃香蕉的影片當時亦在社交網絡上瘋傳。

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責任編輯：李俊儀

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