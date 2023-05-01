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英國多間機構聯手研發 新AI工具更準確辨別癌症

環球社會熱點 14:10 2023/05/01

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英國多間機構聯手，研發新人工智能（AI）工具，聲稱能夠更準確辨別癌症，有望加快診斷及讓患者接受治療。

世界經濟論壇報告：全球5年内1400萬職位將消失 【下一頁】

皇家Marsden NHS基金信托（Royal Marsden NHS foundation trust）﹑倫敦癌症研究院及倫敦帝國學院（Imperial College London）專家設計新AI工具，利用演算法更有效率地發現電腦斷層掃描（CT）中的不尋常及可能致癌症狀。

研究在權威醫學期刊刺針（The Lancet）的《E生物醫學》（EBioMedicine）刊出。研究利用約500名有大面積肺結節（lung nodules）的患者CT掃瞄，訓練AI學習運用影像組學（Radiomics) 。

AI模型其後接受測試，試驗是否有能力準確分辨致癌性結節。結果顯示，AI工具比起現時臨床使用的方法成功率更高。

眼見未為真？挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 【下一頁】

參與研究的腫瘤學教授亨特（Bemjamin Hunter）表示，人類未來有望改善癌症初期發現率，或透過提早發現高危族群展開更有效癌症治療。

亨特指出，研究下階段將有意把AI工具應用在臨床病人上，測試是否同樣能準確預測他們的肺癌風險。AI工具亦可能協助醫生，對看似中度風險症狀病人的不尋常尬病徵發展作更迅速決定。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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