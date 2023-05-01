▲ 【FRC】美國第一信託銀行 可入場炒一轉？

美國First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）深陷財困風波，散戶熱切討論入場炒作FRC，不過，參考美國3月已倒閉的兩間銀行，要留意風險。

美國矽谷銀行（美：SIVBQ）3月9日倒閉，被FDIC接管，倒閉前收報106.04美元，股份於3月28日於OTC市場開放買賣，當日開市報0.53美元，較倒閉前跌99.5%，收報0.4美元，跌99.6%。

美國Signature Bank於3月10日被FDIC勒令關門，倒閉前收報70美元。股份於3月28日於OTC市場開放買賣，當日開市報0.41美元，較倒閉前跌99.4%，收報0.13美元，跌99.8%。

FRC會否被FDIC接管，今晚將揭曉，不過參考矽谷銀行及Signature Bank，接管後於OTC市場均瀉99%，不過，FRC至今仍未正式宣布被FDIC接管，若FRC不用被接管，而又自行籌得到錢，不用怕擠提及倒閉，股價則可逃出生天，但如果可以自行籌得到錢，就不會發展至如斯境地了。

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記者：譚志偉