【核攻擊】美國就AI發射核彈立法　防止非人為操作發射

美國國務院曾於今年2月發布有關AI的政治宣言，表明將AI用在軍事用途上必須符合道德及國際安全原則。呼籲各國在使用核彈的批准流程上，不要讓AI作最後決定。據報，美國亦已開展《阻止人工智能自主發射核彈法案》的立法程序，進一步實踐及確立對AI使用於軍事應用的取態。

【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI 將成世界首例

據外媒《Engadget》報道，美國兩黨議員上周向國會提出立法，正式禁止AI發射核武器，旨在保護「後代免受潛在的破壞性後果」。另將編纂相關法案，防止將美國聯邦政府的資金，用於自動化且非「有意義的人為控制」核發射上。

有份提出立法提案的參議員Ed Markey指，隨著人們生活日趨數碼化，有需要確保人類擁有指揮、控制和發射核武器的權力。在使用致命武力時，需要讓人類做出「生死攸關」的決定，而不是機械人。

眾議員Ted Lieu則認為，國會正努力應對快速的AI發展步伐，但AI的未來及其在社會中的作用仍未明朗。並強調：「在發射核武器時，AI永遠無法替代人類的判斷。」

【AI大戰】主打免費兼開源 初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT

【AI爭議】全球掀AI圖片版權訴訟 專家：不急於立法監管

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：