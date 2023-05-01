加拿大15.5萬公務員罷工近三周 移民審批延誤

加拿大有15.5萬名公務員上月中旬起罷工，為該國有史以來最大規模的公營部門罷工，要求聯邦政府加薪及允許在家工作。由於這批公務員罷工已接近三周，審批移民等工作都出現延誤。

【移民澳洲】迎全面改革 臨時技術移民門檻將提高 【下一頁】

加拿大已提高移民目標，希望到了2025年可每年引入50萬新永久居民，以緩解低出生率及勞動力短缺帶來的經濟負面影響。

不過路透社引述消息指，公務員罷工行動影響甚廣，包括聽證會遭取消的難民申請人、親屬擔保申請者、工人及留學生。

部分移民申請者滯留外地，另一部分已入境人士則未知簽證會否過期，更有部分獲加拿大僱主聘用的外地工人也未能入境。

加拿大移民部長弗雷澤 （Sean Fraser） 上周表示，罷工導致數以萬份文件未能及時處理。他警告罷工時間愈長，影響會愈嚴重，政府會繼續優先處理緊急個案及維持基本服務。

澳洲臨時畢業生簽證期延長2年 較低門檻申請永居 【下一頁】

發起罷工的工會加拿大公共服務聯盟（PSAC）早前批評政府拖延談判，並促請總理杜魯多（Justin Trudeau）參與談判。

加拿大財政部委員會上周六（29日）表示，政府談判代表已向罷工公務員提出終極提議，包括加薪、解決在家工作、工作資歷及合約等糾紛。

政府僅表示提議内容公平、有競爭力且合理，拒絕透露細節。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲