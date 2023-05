英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星

英國女KOL Ruby Hexx和朋友Ivy Fox近日拍攝影片,在街頭訪問陌生人,願意選擇拿100美元(約780港元),還是和她們約會。但影片上載後,網民驚訝地發現兩人採訪的對象竟是英國著名男星湯瑪士·桑斯特(Thomas Brodie-Sangster)。

兩名KOL在影片中,手中執咪跑到桑斯特面前,並詢問他願意拿100美元,還是和她們約會。桑斯特首先表示驚歎,然後指自己已有女朋友,所以會選擇拿100美元。他最後亦強調,絕對無冒犯的意思。據悉,桑斯特現時正和電動車Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)前妻Talulah Riley約會。