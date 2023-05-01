英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星

英國女KOL Ruby Hexx和朋友Ivy Fox近日拍攝影片，在街頭訪問陌生人，願意選擇拿100美元（約780港元），還是和她們約會。但影片上載後，網民驚訝地發現兩人採訪的對象竟是英國著名男星湯瑪士·桑斯特（Thomas Brodie-Sangster）。

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兩名KOL在影片中，手中執咪跑到桑斯特面前，並詢問他願意拿100美元，還是和她們約會。桑斯特首先表示驚歎，然後指自己已有女朋友，所以會選擇拿100美元。他最後亦強調，絕對無冒犯的意思。據悉，桑斯特現時正和電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）前妻Talulah Riley約會。

that should&rsquo;ve been me bumping into thomas brodie sangster in the street why don&rsquo;t these things happen to me pic.twitter.com/g3HVAOYyYy — jaya (@cinedaisys) May 1, 2023

當兩名女孩走開後，桑斯特在兩人身後大叫指，他是英國人，美元對他而言無用，所以他兩樣都無。兩名女子其後和桑斯特討價還價，其中一個女子建議改為給他90英鎊（約99港元），他欣然接受。

當兩名女孩走開後，桑斯特在兩人身後大叫指，他是英國人，美元對他而言無用，所以他兩樣都不選擇。兩名女子其後和桑斯特討價還價，其中一個女子建議改為給他90英鎊（約99港元），他欣然接受。

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其中一個女子其後似乎認出桑斯特，詢問他是否是演員，後者給予肯定答復。但女子其後詢問他是否曾參演電影《獅子·女巫·魔衣櫥》（The Lion, The Witch and The Wardrobe），似乎將他誤認為是Skandar Keynes。桑斯特回應表示，他去了首映禮，但並未參演電影。

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影片上載後隨即引來大量關注，一眾網民對兩人未能認出桑斯特感到震驚。一眾網民留言列出桑斯特出演的作品名稱，包括《真的戀愛了》（Love Actually）和《移動迷宮》（Maze Runner）等。

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責任編輯：李俊儀