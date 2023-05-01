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【Twitter Blue惹禍】任天堂噩夢　《超級瑪利歐兄弟大電影》遭非法上載至Twitter

科技 12:45 2023/05/01

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網上內容版權責任為人詬病，為免承擔版權責任，Twitter等社交平台均會對發佈公然侵犯版權的內容刪除。惟《超級瑪利歐兄弟大電影》近日被完整地發佈在Twitter，數小時後才將其撤下。

【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例

綜合外媒報道，有Twitter用戶在週五（28日）將近期在美國上映、任天堂最新電影《超級瑪利歐兄弟大電影》分成兩部分，非法上載至Twitter供他人免費觀看。雖然相關侵權影片在數小時後，被Twitter刪除。但外媒《路透社》指，相關影片在30日被其他用戶重新上載到Twitter，估計是次的侵權影片至少已經積累930萬次觀看。

據另一外媒《Vulture》報道，在週六（29日），整套《阿凡達：水之道》亦同樣被非法上載至Twitter。外界推測，今次事件與Twitter Blue用戶能夠以1080p全高清畫質，上傳最長60分鐘的影片有關。加上，自Elon Musk接手Twitter後，便將解雇多數來自該企「信任、安全和合規團隊」的員工，令平台的內容監管效力下降。

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責任編輯：殷凱怡

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