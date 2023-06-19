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【新股IPO】眾安智慧生活已通過上市聆訊　曾於今年1月招股後擱置上市

新股IPO 17:20 2023/06/19

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【新股IPO】眾安智慧生活已通過上市聆訊　曾於今年1月招股後擱置上市

今年1月因市况問題已擱置香港上市計劃的眾安智慧生活 （02271） 上周五通過聆訊。眾安智慧生活上半年收入增8.1%至3.2億元人民幣（人民幣，下同），純利按年增30.3%至5081.7萬元。

眾安智慧生活主要透過房地產開發商、物業業主、住 戶及租戶提供物業管理服務。截至2022年底，公司合共有139個合約項目，總合約建築面積約1940萬平方米，涵蓋內地19個城市及7個省份；管理項目達95個，在管總建築面積約1280萬平方米，涵蓋三個省份以及11個城市。

公司料集資額將作收購或投資專注於中國住宅或非住宅物業的中小型物業管理公司、投資升級協助社區管理的軟硬件，以及豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

眾安生活服務4月28日再向聯交所入表申請上市。眾安智慧生活於去年底至今年初曾在港招股，當時以 （新上市編號：02271） 招股，集資金額最多2.25億元。

由眾安集團 （00672） 分拆出來的眾安智慧生活，於去年底至年初在港行公開招股，當時發行1.26億股，招股價介乎1.38至1.78元，原訂1月16日於主板掛牌上市，惟至1月12日晚發通告，指「鑑於現行市況，經徵詢聯席代表後，決定全球發售將會延遲」，並向認購者分兩批退回股款。集團要內地從事物業管理，是次申請聯席保薦人依舊為招商證券國際及中泰國際。

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