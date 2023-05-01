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【新股IPO】眾安智慧生活再向聯交所遞表　曾於今年1月招股後擱置上市

新股IPO 11:39 2023/05/01

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【新股IPO】眾安智慧生活再向聯交所遞表　曾於今年1月招股後擱置上市

今年1月因市况問題已擱置香港上市計劃的眾安智慧生活 （02271） 上周五（4月28日）再向聯交所入表申請上市。眾安智慧生活於去年底至今年初曾在港招股，當時集資金額最多2.25億元。

由眾安集團 （00672） 分拆出來的眾安智慧生活，於去年底至年初在港行公開招股，當時發行1.26億股，招股價介乎1.38至1.78元，原訂1月16日於主板掛牌上市，惟至1月12日晚發通告，指「鑑於現行市況，經徵詢聯席代表後，決定全球發售將會延遲」，並向認購者分兩批退回股款。集團要內地從事物業管理，是次申請聯席保薦人依舊為招商證券國際及中泰國際。

另外，與眾安同日入表申請來港上市的還有4家公司，包括經營長租公寓平台的魔方生活，聯席保薦人有摩根士丹利及建銀國際；從事亞太區貨櫃航運的德翔海運，聯席保薦人有摩根大通及招商證券國際；其餘包括從事信息及通信技術集成服務的經緯天地，及移動廣告服務供應商樂思集團。

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