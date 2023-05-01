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【加密貨幣】萬事達卡夥加密貨幣交易所　擴大加密貨幣卡計劃

科技 11:33 2023/05/01

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近年加密貨幣應用愈來愈廣，全球支付巨頭萬事達卡（Mastercard）今年初，允許用戶使用USDC穩定幣於Web3世界以加密貨幣支付。萬事達卡亦有意擴大相關業務規模，正夥同加密貨幣交易所，進一步提供更多與加密貨幣相關的支付卡。

【加密貨幣】股神巴菲特：比特幣只是賭博遊戲代幣　無實際價值

據外媒《路透社》報道，萬事達卡加密和區塊鏈負責人Raj Dhamodharan稱，即使該行業受到監管機構和銀行更嚴格的審查，該企仍將與更多加密貨幣公司建立合作夥伴關係，擴大加密貨幣支付卡計劃規模。

目前，該企已與Binance、Nexo和Gemini等加密貨幣交易所合作，在指定國家提供與加密貨幣相關的支付卡。

去年多間大型加密公司倒閉，包括主要交易所FTX破產後，銀行對加密客戶持謹慎態度。因此，他再強調：「以安全的方式提供加密貨幣的使用，也是我們價值主張。」該企將繼續投資加密分析技術和區塊鏈技術。

【加密貨幣】以太坊上海分支完成升級　用戶即提取1,000萬美元價值以太幣

【勒索軟件】全球勒索軟件攻擊趨勢上升　本港法律專業服務及物流業最易受攻擊

責任編輯：殷凱怡

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