【加密貨幣】萬事達卡夥加密貨幣交易所　擴大加密貨幣卡計劃

近年加密貨幣應用愈來愈廣，全球支付巨頭萬事達卡（Mastercard）今年初，允許用戶使用USDC穩定幣於Web3世界以加密貨幣支付。萬事達卡亦有意擴大相關業務規模，正夥同加密貨幣交易所，進一步提供更多與加密貨幣相關的支付卡。

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據外媒《路透社》報道，萬事達卡加密和區塊鏈負責人Raj Dhamodharan稱，即使該行業受到監管機構和銀行更嚴格的審查，該企仍將與更多加密貨幣公司建立合作夥伴關係，擴大加密貨幣支付卡計劃規模。

目前，該企已與Binance、Nexo和Gemini等加密貨幣交易所合作，在指定國家提供與加密貨幣相關的支付卡。

去年多間大型加密公司倒閉，包括主要交易所FTX破產後，銀行對加密客戶持謹慎態度。因此，他再強調：「以安全的方式提供加密貨幣的使用，也是我們價值主張。」該企將繼續投資加密分析技術和區塊鏈技術。

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責任編輯：殷凱怡

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