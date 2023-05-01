美德州男子槍殺5鄰居 警方懸紅逾62萬緝兇

美國德州克里夫蘭（Cleveland）上周五（4月28日）發生槍殺案，現年38歲的男子奧羅佩薩（Francisco Oropesa）開槍打死5名鄰居，當中包括1名9歲男童。美國警方最初透過追蹤奧羅佩薩手機得悉行蹤，但現時已經失聯，遂懸紅8萬美元（約62.4萬港元）緝兇。

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美國聖哈辛托（San Jacinto County）警長Greg Capers周日（4月30日）舉行新聞發布會，指現時200名警員正挨家挨戶向居民詢問疑犯資料。當局亦製作了西班牙語廣告海報，以告知民眾現時搜索情況。

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美國聯邦調查局（FBI）侯斯頓（Houston）特工James Smith亦在新聞發布會上指，現時未有奧羅佩薩的行蹤消息，所以懸紅8萬美元，希望民眾能致電提供線索。他指奧羅佩薩已聯絡了其部分朋友，但當局未清楚其友人身份，調查陷入死局。FBI周日亦在社交平台Twitter上警告，奧羅佩薩攜武器且非常危險，督促見到他的民眾不要靠近。

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當地警方上周六（4月29日）透露事發經過，指遇害者曾經走到疑犯家圍欄前，要求疑犯停止在院內開槍，因為其家中正有一個嬰兒。但疑犯當時正在喝酒，並回應指自己會在前院會做自己想做的事情。

Greg Capers亦透露，遇難者家門口的監控亦拍攝到，疑犯拿著步槍靠近的畫面。其後遇害者一家被發現，死在不同的房間內。

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責任編輯：李俊儀