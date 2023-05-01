世界經濟論壇報告：全球5年内1400萬職位將消失

世界經濟論壇（WEF）周日（4月30日）發表報告，警告經濟疲軟加上企業推動人工智能（AI）的趨勢，全球在未來5年將有多達1,400萬個職位消失。

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報告一共調查超過800家企業，發現最新一波AI浪潮可能會影響3億個職位。全球到了2027年將創造6,900萬個職位及減少8,300萬個職位，淨損失為1,400萬個職位，相當於目前就業人數的2%。

據悉，企業需增聘人手來協助實施及管理AI工具。WEF預測到了2027年，數據分析師、科學家、機器學習專家、網絡安全專家的就業人數料平均增長3成。

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不過AI普及將令大量職位陷入危機，WEF估計到了2027年，資料輸入文員及行政工作方面的職位會減少2,600萬。

受訪企業現時估計，公司約34%業務相關工作由機器執行，僅略高於2020年調查所得數字。而企業目前預測約42%工作到了2025年科實現自動化，低於2020年時同類調查的47%。

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責任編輯：鄭錦玲