英民眾料需工作至70歲 生活成本所困

英國一項最新研究估計，當地民眾或需工作至最少70歲，指生活成本壓力持續下，長者被迫繼續投身就業市場。

倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地 【下一頁】

英國超過50歲員工網絡咨詢社區Rest Less調查發現，英國去年有逾44.6萬名超過70歲就業人士，比2012年上升61%。逾70歲職場女性較10年前多66%，同年齡男性員工同期亦增加58%。

雖然超過70歲長者員工以男性為主，但女性長者員工增長更明顯，相信與2010至2020年間兩性退休年齡調整至一樣有關。女性此前可早5年退休。

Rest Less行政總裁劉易斯（Stuart Lewis）指出，數據反映現時勞動市場中超過70歲工作人士比想像中多。由於疫情及英國預期壽命在10年內首次下跌，劉易斯相信更多民眾將屆滿法定退休年齡。

英食物銀行糧食包派發量破紀錄 「英式早餐指數」升幅創新高 【下一頁】

劉易斯表示，不少長者繼續留在職場亦是為世所迫。他指長者面臨生活成本危機衝擊，加上退休儲蓄不足，導致他們需要繼續工作維持生活開支。

英國現時法定退休年齡為66歲，自2026年5月起將升至67歲。明年大選後退休年齡相信會進一步提升，估計數百萬名1970年代出生人士受影響。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培