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【前線請人難】前線勞動力需求繼續增加　惟招聘難度延續

11:53 2023/05/01

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本港網上招聘平台Moovup指出，僱主招聘難度今年一直持續，情況未見改善。

本地勞動市場愈趨活躍，前線職位空缺顯著增加，惟香港網上招聘平台Moovup指出，僱主招聘難度今年一直持續，情況未見改善。

據Moovup招聘數據顯示，今年至4月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加。其中零售門市上升23%，餐飲業16%，保安及物業管理32%，推銷/中介41%。Moovup共同創辦人邱力迅指出，隨著本港經濟活動復常，但各前線行業人手不足，將影響行業復甦。

【無國界人才管理】重新審視福利安排留人才　確保員工「always hungry」有動力

【人才管理】研究名義僱主「EoR」解決方案　減擴充業務負擔

全職月薪起薪點中位數方面，該平台指總體而言，2022年已上升7.1%至 $15,000。今年至4月中則再上升6.7%至 $16,000。兼職時薪起薪點中位數方面，2022年上升9.1%至 $60，今年至4月中則持平，維持在$60。

餐飲業月薪增長最多 4月起薪中位數增至16,500元

不過，幾個主要前線行業的薪酬升幅在今年有放緩的跡象、並持觀望態度：

建議：推動婦女就業 自動化解人手不足

對於業界近日促請政府加快輸入外勞，他續指，政府在實行各種勞工政策前，宜先參考和研究不同國家相關政策。並且應首先要保障本地工人的利益，同時顧及企業和整體香港的利益。

此外，他認為解決前線行業人手不足問題，亦應推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放和尋找潛在勞動能力。「而鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化，亦可舒緩人手不足問題。」

【女性掌舵】帶動酒店團隊Work-Life balance氛圍　強調平等文化

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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