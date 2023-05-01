  • 25°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成

股市 16:09 2023/05/01

分享：

分享：

圖為First Republic Bank於美國紐約唐人街分行

美國First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）已被美國聯邦存款保險公司（FRIC）正式接管，並同意被摩根大通（美：JPM）收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。

摩通將承擔FRC所有的存款及資產

美國加州金融保護和創新部（DFPI）在一份聲明中表示，摩通將承擔FRC所有的存款及資產，包括所有未投保的存款，以及幾乎所有資產。 FDIC表示，FRC存款將繼續由FDIC提供保險，客戶不需要改變他們的銀行關係，並強調客戶的存款絕對安全，所有現金都能夠順利取出。

此外，FDIC又指，FRC客戶應繼續使用其現有分行，直到收到摩根大通銀行全國協會的通知。目前FRC已完成系統更改，允許摩根大通銀行全國協會的其他分行也可以處理其賬戶。

今日五一勞動節，歐亞多個主要市場包括中國、香港、南韓等休市，故未有大變動。

FRC有2330億美元貸款資產

FRC資產約為2,330億美元，如果倒閉，將是美國歷史上第二大的倒閉銀行。不過，有本地券商開放投資者於證券行內互相對盤，投資者趕入場炒一轉，暗盤買賣價約2.36元，較周五美股收市價低32%。

根據FRC早前公布，FRC資產負債表中，有2330億美元貸款資產，包括1730億美元貸款，但由於按揭貸款是低息時承造的，由於過去1年急速加息，這筆資產已失去了很多價值，以去年底估值計，預期損失270億美元。

另外，FRC有1040億美元存款及1050億美元來自聯儲局及聯邦家庭貸款銀行的擔保借款，在存款中，約有550億美元由FDIC擔保，有一半沒有，另外300億美元存款來自摩通等大型銀行，當存款歸還後，才到債券持有人，及股東分發剩餘資產。

相關文章：

【銀行危機】FRC盤後再跌超過3成　料監管機構較大機會接管　摩通及PNC均有意競購

【FRC】第一共和銀行插水跌5成、多次觸發熔斷 　美媒：聯邦接管成最可能下場

【銀行危機】美國政府據報正協調FRC及私募基金上談判桌　方案包括賣產或建「壞銀行」剝離不良資產

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 定期存款 銀行 亞洲 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【馬雲行蹤】馬雲獲東京大學聘為客席教授　冀分享創業、企業管理和創新等方面知識

下一篇文章

【FRC】美國第一信託銀行　可入場炒一轉？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金
【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展
【新世界17】新世界3000萬出售「專屬大判」協盛集團　預告未來大部分項目將合夥發展
【收購曼聯】卡塔爾再出價全購曼聯　或成體育史上最大收購　曼聯盤後升超過4%
【收購曼聯】卡塔爾再出價全購曼聯　或成體育史上最大收購　曼聯盤後升超過4%
【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成
【FRC】美國第一信託銀行競標消息：FDIC允摩根大通收購 FRC盤前急跌超過4成
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【美國加息】美國周四公布議息結果　市場預期加不加息？
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
【金管局年報】金管局高層去年薪酬福利揭曉　總裁余偉文加薪幅度係......
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款