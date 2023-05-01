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【FRC】美國第一信託銀行競標消息　《華爾街日報》：美股開市前公布

股市 11:07 2023/05/01

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圖為First Republic Bank於美國紐約唐人街分行

美國First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）出售資產的交易，罕有到亞洲交易時段開市前，仍未有最新公布，市場消息指，摩通（美：JPM）及PNC金融集團（美：PNC）進入最後競投。據《華爾街日報》報道，Federal Deposit Insurance Corporation （FDIC，聯邦存款保險公司）周日晚對投標人進行了質詢，中標者預計將在美股周一開市前公布。

報道指，FDIC將接管銀行，才會對其全部或部分資產進行交易。

今日五一勞動節，歐亞多個主要市場包括中國、香港、南韓等休市，市場願意等待最終消息，故未有大變動。

FRC資產約為2,330億美元，如果倒閉，將是美國歷史上第二大的倒閉銀行。

不過，有本地券商開放投資者於證券行內互相對盤，投資者趕入場炒一轉，暗盤買賣價約2.36元，較周五美股收市價低32%。

根據FRC早前公布，FRC資產負債表中，有2330億美元貸款資產，包括1730億美元貸款，但由於按揭貸款是低息時造的，由於過去1年急加息，這筆資產已失去了很多價值，以去年底估值計，預期損失270億美元。

另外，有1040億美元存款及1050億美元來自美聯儲及聯邦家庭貸款銀行的擔保借款，在存款中，約有550億美元由FDIC擔保，有一半沒有，另外300億美元存款來自摩通等大型銀行，當存款歸還後，才到債券持有人，及股東分發剩餘資產。

【銀行危機】FRC盤後再跌超過3成　料監管機構較大機會接管　摩通及PNC均有意競購

【FRC】第一共和銀行插水跌5成、多次觸發熔斷 　美媒：聯邦接管成最可能下場

【銀行危機】美國政府據報正協調FRC及私募基金上談判桌　方案包括賣產或建「壞銀行」剝離不良資產

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 定期存款 銀行 亞洲 金融
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