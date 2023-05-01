【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一共和銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）

▲ 【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一共和銀行

美國First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）已被美國聯邦存款保險公司（FRIC）正式接管，並同意被摩根大通（美：JPM）收購，意味FRC為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。FRC於美股盤前跌逾4成，暫報1.99美元；摩通則升3%，現報142.4美元。

摩通將承擔FRC所有的存款及大部分資產

美國加州金融保護和創新部（DFPI）在一份聲明中表示，摩通收購FRC的代價為106億美元，該行將承擔FRC所有的存款及大部分資產，即約1730億美元貸款及約300億美元的證券，並包括所有未投保的存款，但不會承擔FRC的公司債或優先股。 FDIC表示，FRC存款將繼續由FDIC提供保險，客戶不需要改變他們的銀行關係，並強調客戶的存款絕對安全，所有現金都能夠順利取出。

FDIC估計，是次接管FRC所需開支約130億美元，最終成本要視乎FDIC何時終止接管角色。摩通將償還來自各大銀行的250億美元存款，並免除FRC欠該行的50億美元注資，而FDIC將分擔損失，涵蓋單戶住宅按揭貸款與商業貸款，以及500億美元的5年期定息定期融資。

據FDIC聲明指，FRC在8個州份共84家分行，將於周一開始營業時，自動轉為摩根大通的分行，故FRC客戶應繼續使用其現有分行。

摩通：帶來稅後收益約26億美元 及20億美元重組成本

截至4月13日，FRC總資產為2291億美元，存款價值約1039億美元。摩根大通主席兼行政總裁戴蒙指，政府邀請摩根大通及其他人挺身而出，而「我們做到了」，集團的財務實力、能力及商業模式，容許集團可以作出定價，令交易能以對存款保險基金產生最低成本的方式進行。

FRC資產約為2,291億美元，如果倒閉，將是美國歷史上第二大的倒閉銀行。

摩通預計，交易將確認一次性稅後收益約26億美元，惟尚未包含未來18個月內的稅後重組成本約20億美元，若撇除一次性稅後收益及重組成本，每股收益料在交易後增加，每年貢獻的純利超過5億美元。

歐亞多個主要市坦於五一休市

今日五一勞動節，歐亞多個主要市場包括中國、香港、南韓等休市，故未有大變動。

根據FRC早前公布，FRC資產負債表中，有2330億美元貸款資產，包括1730億美元貸款，但由於按揭貸款是低息時承造的，由於過去1年急速加息，這筆資產已失去了很多價值，以去年底估值計，預期損失270億美元。

另外，FRC有1040億美元存款及1050億美元來自聯儲局及聯邦家庭貸款銀行的擔保借款，在存款中，約有550億美元由FDIC擔保，有一半沒有，另外300億美元存款來自摩通等大型銀行，當存款歸還後，才到債券持有人，及股東分發剩餘資產。

（第二版加入摩通聲明）

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記者：譚志偉