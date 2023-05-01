「港車北上」6月起接受申請 7月起可經港珠澳大橋往廣東省

政府周一（1日）公布「港車北上」的實施安排，粵港政府同意於6月1日上午9時開始，接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於7月1日零時起開始，讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。

計劃推出初期會為接受申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配。開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。獲批車輛只可經港珠澳大橋珠海公路口岸出入，在廣東省範圍內行駛，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。





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申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤，要領有香港和內地的私家車駕駛執照和駕駛證，並開到香港指定驗車地點查驗車輛。

保險方面，兩地有關監管機構已就跨境汽車保險「等效先認」安排達成共識，香港車主可直接向香港的保險公司投保符合規定的保險，而無需另行投保內地簡稱「交強險」的「交通事故責任強制保險」。申請獲批後，車主每月月中開始經網上預約出行系統，預約下一個月的指定時段出行。視乎預約數目，可能需要以電腦抽籤方式分配。如果申請數目少於上限，系統將接受申請人以先到先得方式預約。



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廣東省公安廳預計，安排下有約45萬名香港車主受惠。每輛車可配2名駕駛人，年滿18歲、持有回鄉證、名下持有8座位或以下車輛的人就可以申請，在有效期內可經預約多次出入內地，不需掛金屬號牌。

另外，符合條件入境的香港車輛實行免擔保政策，車主無需向內地海關提供銀行保函等形式擔保，可以通過信息管理服務系統一次過提交申請資料，毋須親身到內地，當局會核發電子牌證，不發實體牌證，不收牌證費。

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記者：鄭昊彤