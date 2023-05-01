【馬老師】繼擔任港大榮譽教授後 馬雲再出任日本東京大學客席教授

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲繼4月獲香港大學邀請擔任榮譽教授後 ，今再接受日本東京大學委聘，出任「東京學院（Tokyo College）」客席教授。







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根據日本東京大學官方網站，校方聘請馬雲為東京學院客座教授，主要期待馬雲為大學的主要研究課題提供建議和支持、與大學的研究人員展開聯合研究和項目，特別是在可持續農業和糧食生產領域、以及透過講座與大學師生分享創業、企業管理和創新等方面的經驗及知識。

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馬雲於4月獲香港大學聘任為管理及商業策略榮譽教授，任期3年，將專注於金融、農業和創業創新方面的研究，沒有公開講座或演講的計劃。

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記者：鄭昊彤