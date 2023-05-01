【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶

美國加州金融保護和創新部（DFPI）發表聲明，宣布關閉第一共和銀行，成為近兩個月內倒閉的第三間美國銀行，聲明亦已指定銀行將由美國聯邦存款保險公司接管。美國聯邦存款保險公司則稱，正與摩根大通商簽協議，由摩根大通承接第一共和銀行所有存款，包括所有未投保的存款，以及基本上所有資產，以保障存戶。

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根據協議，第一共和銀行的84個辦事處會在當地周一（1日）正常營業時間，作為摩根大通的分行重開，而銀行所有原來的存戶，都將成為摩根大通的存戶，並可完全取用他們的所有存款。

美國聯邦存款保險公司亦將繼續為存款提供保障，客戶毋須為了將存款保障範圍，維持在適用限額內，而變更與銀行的業務關係。而銀行本來的客戶亦可繼續到過往常到的分行辦理業務，直至摩根大通另行通知。

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第一共和銀行業績惡化，早前已有報道指出，監管機構將宣布接管銀行，同時交代涉及出售的交易安排。截至上月13日，第一共和銀行總資產約為2291億美元，存款總額約為1039億美元。



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責任編輯：鄭昊彤